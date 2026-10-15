Prima pagină » Știri politice » Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice

Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice

Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul summitului de două zile de la Bruxelles, liderii europeni se reunesc pentru a dezbate despre mai multe probleme, precum stabilirea bugetului Uniunii Europene pe următorii șapte ani, comerțul cu China, susținerea Ucrainei, securitatea maritimă și migrația. 

Pe fondul crizei energetice cauzată de războaiele din Orientul Mijlociu și a amenințării războiului hibrid în creștere din partea Rusiei, liderii europeni sunt în dezacord pe multe subiecte.

Tensiuni între liderii UE pe seama bugetului și noilor taxe propuse

Premierul ceh Andrej Babis a spus că propunerea Comisiei de a impune noi taxe pe emisiile de carbon și încasările companiilor de tutun,  cu scopul de a crește bugetul UE, este „absolut inacceptabilă”.

Nici premierul olandez Rob Jetten nu este de acord cu bugetul propus, find „mult mai important să ai o înțelegere bună decât una proastă”, argumentând că bugetul trebuie să fie redus. Țările de Jos vor un buget european care să fie axat mai mult „pe competitivitate, securitate și asigurarea prosperității în viitor”.

Dezbaterea bugetului este un adevărat test pentru președintele Consiliului European, Antonio Costa, în timp ce piața europeană este devastată de scumpirile la carburanți, ca urmare a prelungirii crizei energetice cauzată de Iran prin blocarea strâmtorii Ormuz și a rebelilor Houthi care și-au intensificat atacurile asupra navelor comerciale.

Problema mașinilor chinezești este intens discutată. Sunt în joc mii de locuri de muncă din UE

Liderii UE discută și despre limitarea importurilor din China, reducerea prețurilor la eergie și bugetul european pentru anii 2028-2034.  Potrivit Politico,

Fiindcă creșterea exporturilor din China duce la închiderea fabricilor europene, Comisia Europeană a ajuns la un acord cu Beijingul pentru limitarea importurilor de autoturisme hibride chinezești. Următoarea reuniune dintre UE și China este programată pentru luna martie 2027.

„Aceste dezechilibre nu se limitează la un singur sector. Nu avem mult timp la dispoziție, deoarece, cu fiecare lună care trece, se pierd mii de locuri de muncă”, a declarat un diplomat de rang înalt din cadrul UE, potrivit Reuters.

Ajutorarea Ucrainei, o soluție la războiul hibrid declanșat de Rusia

Vineri se va discuta și despre situația Ucrainei și amenințarea Rusiei la adresa securității europene, precum și despre decizia Statelor Unite de a ridica temporar sancțiunile impuse motorinei rusești. Președintele american Donald Trump a încheiat un acord energetic cu Rusia și a declarat în weekend că Ucraina are nevoie de un nou președinte pentru a relua negocierile de pace cu Rusia.

Volodimir Zelenski l-a criticat pe președintele american pentru acordul energetic cu Rusia și susține că Ucraina refuză să facă concesii în fața Rusiei. Când s-a aflat în vizită miercuri la Londra, liderul ucrainean a primit o puternică manifestare de susținere din partea guvernului britanic.

Între timp,  la dezbatere, premierul letonian Andris Kulbergs a propus ca Marea Britanie „să revină în familia europeană” și că „referendumul Brexit a fost mâna Rusiei”. Iar președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat că orice armistițiu cu Rusia trebuie convenit de ambele părți și a specificat că Europa nu trebuie să fie „naivă” să creadă că Vladimir Putin va respecta dreptul internațional.

Dacă Ucraina oprește atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, Rusia va ataca la liber infrastructura electrică a Ucrainei. Nu există un sens unic”.

El a avertizat că dacă Ucraina face concesii și cedează definitiv teritoriile aflate sub ocupație rusească către Moscova, „Rusia va continua nu doar să cucerească și mai multe teritorii, dar și să schimbe stilul de viață, legile, statul de drept, regulile democratice, drepturile omului” dacă Europa intră în sfera de influență a Kremlinului.

Vicepremierul italian Antonio Tajani, singurul oficial european care le-a vorbit reporterilor de la fața locului, a spus că Italia își reia demersurile pentru numirea unui emisar al UE în Ucraina.  Întrebat dacă Antonio Costa ar putea prelua rolul, Tajani a spus că este nevoie de un purtător de cuvânt care să poată negocia.

Sursa Foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Primarul Buzăului, Constantin Toma, „luptător” anti-suveraniști și critic înverșunat al apropierii PSD de AUR, fotografiat aseară în compania lui George Simion. Liderul AUR nu mai scăpa de edil, care s-a ținut după el în tot aeroportul, inclusiv la coada de îmbarcare
11:46
Primarul Buzăului, Constantin Toma, „luptător” anti-suveraniști și critic înverșunat al apropierii PSD de AUR, fotografiat aseară în compania lui George Simion. Liderul AUR nu mai scăpa de edil, care s-a ținut după el în tot aeroportul, inclusiv la coada de îmbarcare
CONTROVERSĂ Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei în Guvernul Niculescu, a dat în scris în emisiunea lui Victor Ciutacu că nu va vota Guvernul Niculescu
11:07
Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei în Guvernul Niculescu, a dat în scris în emisiunea lui Victor Ciutacu că nu va vota Guvernul Niculescu
VIRAL Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid
11:05
Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid
ATAC Lider al PNL, atac la politicienii care trasează „linii roșii”: „Vorbim despre falimentul clasei politice actuale”
10:28
Lider al PNL, atac la politicienii care trasează „linii roșii”: „Vorbim despre falimentul clasei politice actuale”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Ce poziție va susține România în negocierile pentru viitorul buget al UE
10:16
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Ce poziție va susține România în negocierile pentru viitorul buget al UE
REACȚIE Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
09:38
Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
Mediafax
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
Digi24
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”
Cancan.ro
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
Rectificarea bugetară, primul test al viitorului Guvern. Economist: „Soluția va fi să înghețăm investițiile și să reducem cheltuielile”
Mediafax
Scandalul de la Romsilva! Ce măsuri anunță Diana Buzoianu. Directorii participau la partide de vânătoare
Click
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Asia Express e 'aranjată'? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare
Ce se întâmplă doctore
Vezi des numărul 333? Ce mesaj ar putea transmite despre viața ta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Este nesănătos double-dipping, adică să folosești un sos comun? Ce spun specialiștii
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
VIDEO Imagini cu un dovleac gonflabil uriaș de Halloween, filmat în timp ce se rostogolește pe o șosea din SUA din cauza rafalelor puternice de vânt
11:41
Imagini cu un dovleac gonflabil uriaș de Halloween, filmat în timp ce se rostogolește pe o șosea din SUA din cauza rafalelor puternice de vânt
CONTROVERSĂ Zelenski îl sfidează pe Trump și anunță că reia atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Ce l-a făcut pe președintele Ucrainei să ia această decizie
11:29
Zelenski îl sfidează pe Trump și anunță că reia atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Ce l-a făcut pe președintele Ucrainei să ia această decizie
NEWS ALERT Judecătoarea Claudia Cipariu, la un pas de judecată, pentru lentoarea motivării deciziilor. CAB a dat undă verde începerii procesului și a validat ancheta PICCJ
11:25
Judecătoarea Claudia Cipariu, la un pas de judecată, pentru lentoarea motivării deciziilor. CAB a dat undă verde începerii procesului și a validat ancheta PICCJ
FLASH NEWS Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, mobilizează sprijin politic pentru protejarea fondurilor europene esențiale: „România nu își permite să piardă bani europeni”
11:23
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, mobilizează sprijin politic pentru protejarea fondurilor europene esențiale: „România nu își permite să piardă bani europeni”
FLASH NEWS Republica Moldova ar putea cumpăra gaze naturale din Ucraina, după ce Kievul a reluat exporturile
10:34
Republica Moldova ar putea cumpăra gaze naturale din Ucraina, după ce Kievul a reluat exporturile
CONTROVERSĂ Prințesă din Abu Dhabi, găsită leșinată pe un trotuar din Londra după ce consumase droguri. Copilul ei de 3 ani, salvat din fața mașinilor
10:32
Prințesă din Abu Dhabi, găsită leșinată pe un trotuar din Londra după ce consumase droguri. Copilul ei de 3 ani, salvat din fața mașinilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe