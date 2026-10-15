În cadrul summitului de două zile de la Bruxelles, liderii europeni se reunesc pentru a dezbate despre mai multe probleme, precum stabilirea bugetului Uniunii Europene pe următorii șapte ani, comerțul cu China, susținerea Ucrainei, securitatea maritimă și migrația.

Pe fondul crizei energetice cauzată de războaiele din Orientul Mijlociu și a amenințării războiului hibrid în creștere din partea Rusiei, liderii europeni sunt în dezacord pe multe subiecte.

Tensiuni între liderii UE pe seama bugetului și noilor taxe propuse

Premierul ceh Andrej Babis a spus că propunerea Comisiei de a impune noi taxe pe emisiile de carbon și încasările companiilor de tutun, cu scopul de a crește bugetul UE, este „absolut inacceptabilă”.

Nici premierul olandez Rob Jetten nu este de acord cu bugetul propus, find „mult mai important să ai o înțelegere bună decât una proastă”, argumentând că bugetul trebuie să fie redus. Țările de Jos vor un buget european care să fie axat mai mult „pe competitivitate, securitate și asigurarea prosperității în viitor”.

Dezbaterea bugetului este un adevărat test pentru președintele Consiliului European, Antonio Costa, în timp ce piața europeană este devastată de scumpirile la carburanți, ca urmare a prelungirii crizei energetice cauzată de Iran prin blocarea strâmtorii Ormuz și a rebelilor Houthi care și-au intensificat atacurile asupra navelor comerciale.

Problema mașinilor chinezești este intens discutată. Sunt în joc mii de locuri de muncă din UE

Liderii UE discută și despre limitarea importurilor din China, reducerea prețurilor la eergie și bugetul european pentru anii 2028-2034. Potrivit Politico,

Fiindcă creșterea exporturilor din China duce la închiderea fabricilor europene, Comisia Europeană a ajuns la un acord cu Beijingul pentru limitarea importurilor de autoturisme hibride chinezești. Următoarea reuniune dintre UE și China este programată pentru luna martie 2027.

„Aceste dezechilibre nu se limitează la un singur sector. Nu avem mult timp la dispoziție, deoarece, cu fiecare lună care trece, se pierd mii de locuri de muncă”, a declarat un diplomat de rang înalt din cadrul UE, potrivit Reuters.

Ajutorarea Ucrainei, o soluție la războiul hibrid declanșat de Rusia

Vineri se va discuta și despre situația Ucrainei și amenințarea Rusiei la adresa securității europene, precum și despre decizia Statelor Unite de a ridica temporar sancțiunile impuse motorinei rusești. Președintele american Donald Trump a încheiat un acord energetic cu Rusia și a declarat în weekend că Ucraina are nevoie de un nou președinte pentru a relua negocierile de pace cu Rusia.

Volodimir Zelenski l-a criticat pe președintele american pentru acordul energetic cu Rusia și susține că Ucraina refuză să facă concesii în fața Rusiei. Când s-a aflat în vizită miercuri la Londra, liderul ucrainean a primit o puternică manifestare de susținere din partea guvernului britanic.

Între timp, la dezbatere, premierul letonian Andris Kulbergs a propus ca Marea Britanie „să revină în familia europeană” și că „referendumul Brexit a fost mâna Rusiei”. Iar președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat că orice armistițiu cu Rusia trebuie convenit de ambele părți și a specificat că Europa nu trebuie să fie „naivă” să creadă că Vladimir Putin va respecta dreptul internațional.

„Dacă Ucraina oprește atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, Rusia va ataca la liber infrastructura electrică a Ucrainei. Nu există un sens unic”.

El a avertizat că dacă Ucraina face concesii și cedează definitiv teritoriile aflate sub ocupație rusească către Moscova, „Rusia va continua nu doar să cucerească și mai multe teritorii, dar și să schimbe stilul de viață, legile, statul de drept, regulile democratice, drepturile omului” dacă Europa intră în sfera de influență a Kremlinului.

Vicepremierul italian Antonio Tajani, singurul oficial european care le-a vorbit reporterilor de la fața locului, a spus că Italia își reia demersurile pentru numirea unui emisar al UE în Ucraina. Întrebat dacă Antonio Costa ar putea prelua rolul, Tajani a spus că este nevoie de un purtător de cuvânt care să poată negocia.

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