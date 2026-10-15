Zelenski îl sfidează pe Trump și anunță că reia atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Ce l-a făcut pe președintele Ucrainei să ia această decizie

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Financial Times (FT). Liderul de la Kiev a explicat că rușii nu au oprit atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina și au continuat să bombardeze infrastructura energetică ucraineană și să ucidă civili.

„Blocajul (privind atacarea rafinăriilor) a fost eliminat. Am terminat cu asta”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat ziarului FT la Londra. De asemenea, el a criticat dur dorința Washingtonului de a încheia acorduri comerciale cu Moscova și admirația aparentă a președintelui Donald Trump față de Vladimir Putin din Rusia.

Rugat să explice relația dintre cei doi lideri, Zelenski a afirmat că Trump are o afinitate instinctivă pentru autocrați și pentru cei extrem de bogați.

„El (Trump) vorbește deschis și fără rețineri despre faptul că îi iubește și îi respectă pe astfel de oameni. Pentru că, în viziunea lui, oamenii care pot fi lideri timp de 20, 30 sau 40 de ani sunt, prin urmare, foarte puternici.”

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Washingtonul a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești, susținând că un moratoriu, alături de un acord al SUA cu Moscova pentru achiziționarea a sute de mii de tone de motorină rusă, este esențial pentru reducerea prețurilor la combustibil în Statele Unite.

Zelenski a declarat că a suspendat atacurile asupra infrastructurii energetice timp de trei zile pentru a se conforma dorințelor SUA, în timp ce Moscova a continuat să bombardeze infrastructura energetică ucraineană și să ucidă civili.

În ciuda pauzei declarate de Ucraina, Zelenski a afirmat că forțele sale au rămas fără alertele de avertizare timpurie din partea SUA privind rachetele balistice inamice, în timp ce serviciul de comunicații prin satelit Starlink al lui Elon Musk a fost restricționat pe întreg teritoriul țării, împiedicând operațiunile de pe linia frontului și atacurile de rază medie împotriva obiectivelor militare rusești.

Zelenski a declarat că oficialii militari ucraineni au fost informați de omologii lor americani că „dacă nu veți opri (atacurile asupra infrastructurii energetice), vă vom bloca accesul la informații”, deși ulterior acest lucru a fost prezentat la Kiev ca o problemă tehnică. De asemenea, el a respins ideea că defecțiunile sistemului satelitar Starlink ar fi putut fi cauzate de o eroare tehnică.

„Nu a fost o problemă tehnică, a fost o chestiune de voință.”, a transmis liderul de la Kiev pentru FT.

Ce spune Elon Musk despre restricțiile Starlink din Ucraina

Trump a negat anterior că Washingtonul ar fi întrerupt schimbul de informații cu Ucraina. Musk, pe de altă parte, a postat miercuri seara pe X că sistemele Starshield, rețeaua de sateliți de nivel militar construită pe baza tehnologiei Starlink, sunt „deținute și controlate de guvernul SUA”, adăugând: „Orice restricții privind viteza sau utilizarea sunt stabilite de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele SUA”, referindu-se la Trump.

Ruperea relațiilor dintre Kiev și Washington reprezintă cea mai gravă criză dintre Ucraina și cel mai important partener al său în materie de securitate de când Trump și consilierii săi de rang înalt l-au mustrat public pe Zelenski în Biroul Oval, în februarie anul trecut.

Zelenski a subliniat că relația Ucrainei cu SUA, în calitate de partener „onest” și „strategic”, este esențială în lupta împotriva Rusiei, comparând-o cu relația Kievului cu Marea Britanie. „Rusia ne poate înfrunta pe toți… dar numai atunci când nu suntem uniți.”

El a precizat însă că nu îi revine lui sarcina de a restabili relațiile cu Casa Albă, afirmând: „Nu am distrus nicio relație.”

Întrebat dacă Ucraina ar înceta atacurile asupra rețelelor energetice chiar dacă Rusia ar continua, ca o modalitate de a repara relațiile cu Casa Albă, el a spus că ar putea fi de acord doar dacă, în schimb, i s-ar oferi mai multe rachete interceptoare Patriot fabricate în SUA.

Președintele ucrainean a vorbit cu FT în centrul Londrei, după o zi de întâlniri cu regele Charles, prim-ministrul britanic Andy Burnham și reprezentanți ai ministerului britanic al Apărării. Joi, el se va adresa liderilor UE la Bruxelles pentru a pleda în favoarea unor sancțiuni mai severe împotriva Rusiei și a unei eliberări mai rapide a fondurilor UE destinate sprijinirii efortului de război al Ucrainei. Zelenski a afirmat că luptele fără sprijinul SUA ar fi „foarte dificile” și a recunoscut că Europa ar fi mai puternică dacă ar fi cu adevărat unită.

Zelenski, despre Trump: A ales partea greșită

Președintele Ucrainei l-a criticat dur pe Donald Trump și pentru că a acceptat importul de motorină din Rusia. Zelenski a spus că decizia reprezintă o victorie pentru Vladimir Putin și plasează Washingtonul de „partea greșită” în raport cu războiul din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii „Piers Morgan Uncensored”, în care Zelenski și-a exprimat nemulțumirea față de schimbarea de poziție a administrației americane.

„Este dureros când președintele Trump alege o parte, iar aceasta nu este partea noastră”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a susținut că Ucraina ar putea accepta ca președintele SUA să adopte o poziție de mijloc, însă, în opinia sa, aceasta ar trebui păstrată în mod consecvent.

„Dacă ești la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. Nu de partea greșită”, a afirmat președintele ucrainean, care a pus sub semnul întrebării inclusiv sfaturile primite de Trump din partea apropiaților săi.

Liderul de la Kiev a mai afirmat că decizia privind combustibilul rusesc îi oferă lui Vladimir Putin o „victorie ușoară”.

Zelenski l-a criticat și pe Musk

În același interviu, președintele ucrainean a formulat acuzații la adresa companiei SpaceX, condusă de Elon Musk, în legătură cu accesul forțelor ucrainene la sistemul de comunicații prin satelit Starlink.

Zelenski a spus că accesul Ucrainei la Starlink ar fi fost restricționat și că această situație a perturbat operațiuni militare importante.