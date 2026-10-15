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Tensiuni mari între liberali. Se pregătesc de un nou Birou Politic, unde urmează să mai discute şi pe votul Guvernului Luca Niculescu

Luiza Dobrescu
Tensiuni mari între liberali. Se pregătesc de un nou Birou Politic, unde urmează să mai discute şi pe votul Guvernului Luca Niculescu
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Chiar dacă liderul PNL, Ilie Bolojan, a dat ordin ca Guvernul Luca Niculescu să fie votat de liberali, lucrurile nu sunt deloc liniştite în partid. După şedinţa organizată miercuri, 14 octombrie, a rămas o întrebare la care conducerea partidului nu a reuşit să răspundă acelora care au fost acuzaţi de partid că au trădat PNL  atunci când au votat Guvernul Adrian Veştea şi pe care i-au vrut eliminaţi din interiorul formaţiunii politice.

„Când trădăm PNL? Când am votat Guvernul Veştea (din care făceau parte şi liberali) sau acum? (când e guvern format din social democraţi şi tehnocraţi)”, a întrebat un parlamentar liberal, după şedinţa de miercuri.

Liberalii se pregătesc de un nou Birou Politic Naţional. care va avea loc în weekendul care se apropie sau, cel mai târziu, luni. Tema acestei şedinţe se învârte tot în jurul acestui vot de învestire a Guvernului Niculescu pe care liberalii îl contestă.

BPN-ul ar urma să aibă loc şi ca urmare a unei proceduri prin care liberalii ar stabili abordarea în comisiile de evaluare a miniştrilor desemnaţi.

Luca Niculescu a anunţat că va depune joi lista cu miniştri şi programul de guvernare, la Parlament, urmând ca audierile acestora să aibă loc luni şi marţi, iar miercuri, cel mai târziu, să aibă loc votul la plen.

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