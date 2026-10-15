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Prințesă din Abu Dhabi, găsită leșinată pe un trotuar din Londra după ce consumase droguri. Copilul ei de 3 ani, salvat din fața mașinilor

Prințesă din Abu Dhabi, găsită leșinată pe un trotuar din Londra după ce consumase droguri. Copilul ei de 3 ani, salvat din fața mașinilor
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Mahrah Al Nahyan, membră a familiei regale din Abu Dhabi, a fost găsită leșinată pe un trotuar de pe o stradă din Londra în luna iunie, aflându-se lângă un alt bărbat drogat. Își pierduse conștiența de 30 de minute, iar copilul ei de trei ani a fost lăsat nesupravegheat pe stradă. 

Femeia în vârstă de 32 de ani consumase anterior cocaină în exces în zilele anterioare. Bărbatul leșinat de lângă ea, tot din cauza drogurilor, era prietenul ei.

Femeia a fost acuzată pentru neglijență față de copilul ei de 3 ani

În acel moment, avea un copil de trei ani în grija ei. Minorul se juca desculț cu jucăriile sale pe lângă o șosea intens circulată  când a fost găsit de către un trecător.La un moment dat, copilul a fugit spre carosabil, urmărind o bucată de hârtie, până când un trecător a intervenit și l-a oprit.

Câteva persoane străine au intervenit pentru a preveni o tragedie. Martorii au declarat că minotul ar fi putut fugi sau s-ar fi putut rătăci. Când femeia s-a trezit, a reacționat într-un mod incoerent, strigând:

„Asta nu e un abator, de ce vă pasă atât de mult? De ce sunteți atât de îngrijorați?”.

Membra familiei regale a pledat vinovată

Mahrah Al Nahyan s-a înfățișat în fața Tribunalului Souhtwark, unde a pledat vinovată pentru că și-a neglijat copilul. În prezent, urmează un tratament pentru dependența de droguri la centrul Priory din Woking, Surrey.

Ea este membră a familiei regale din Emiratele Arabe Unite prin căsătorie. Familia regală care guvernează Abu Dhabi are o avere estimată la peste 250 de miliarde de lire sterline și execită control asupra investițiilor globale și a rezervelor de petrol, fiind una dintre cele mai puternice și mai bogate familii din lume.

În ziua când a fost găsită inconștientă, femeia a spus că nu consumase niciun fel de droguri, însă era extrem de obosită după ce consumase cocaină în zilele anterioare.

Sentința

Judecătorul Johnson KC a dispus ca Al Nahyan să execute închisoare de doi ani cu suspendare, având obligația de a urma un program de reabilitare în urma consumului de droguri.

De asemenea, judecătorul a amendat-o cu 5.000 de lire sterline și a obligat-o și la plata unor cheltuieli judiciare în valoare de 1.000 de lire sterline, după ce a aflat că aceasta beneficiază de o alocație lunară de 8.000 de lire sterline.

El a declarat: „Lăsându-l pe [copil] să se joace desculț pe stradă în timp ce vă aflați sub influența drogurilor, ați dat dovadă de o nesăbuință extremă și de o totală lipsă de interes față de siguranța [copilului].”, a spus judecătorul, potrivit Daily Mail.

Sursa Foto: Daily Mail

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