Imagini din infernul INUNDAȚIILOR din Bulgaria. Țara vecină s-a confruntat cu pagube uriașe

Inundațiile din Bulgaria au produs pagube imense, dar și pierderi de vieți omenești, iar autoritățile intervin în continuare pentru a ajuta persoanele afectate de ploile torențiale.

Cadavrul unei rusoaice în vârstă de 58 de ani a fost descoperit în stațiunea Elenite, aceasta fiind a patra victimă confirmată a inundațiilor recente de pe coasta bulgară a Mării Negre, scrie Novinite.

Starea de urgență este în continuare în vigoare în municipalitățile Nessebar și Țarevo, unde operațiunile de curățare după inundații continuă în condiții dificile. În Țarevo, echipele de intervenție au început curățarea albiei râului Cerna, deoarece meteorologii avertizează asupra unor noi ploi abundente în următoarele zile.

Utilaje grele au fost desfășurate în întreaga localitate Elenite pentru a îndepărta noroiul, pietrele și copaci smulși de ape. Primarul Marin Kirov din Țarevo a remarcat că, deși infrastructura nou construită a rezistat în mare măsură dezastrului, zonele înconjurătoare au suferit pagube semnificative.

„Din păcate, ne pregătim pentru un al doilea val. De data aceasta, infrastructura de bază a rezistat, dar există pagube în zonele din jur”, a declarat el.

Dezastru în Sunny Beach, stațiunea vizitată de foarte mulți români

Situația se prezintă într-un mod dezastruos și în stațiuni precum Sunny Beach și Elenite. Acolo, șiroaiele de apă au înghițit pur și simplu drumurile, mașinile au fost luate de viitură, fiind creată o adevărată panică în rândul localnicilor și vizitatorilor.

Situația rămâne alarmată și amintește de dezastrul care a avut loc în anul 2023. În urma inundațiilor, două persoane au murit în stațiunea Elenite, scrie Balkan Insight.

„Deși prognozele meteo din ultimele zile indicau vreme rea iminentă, Burgas și regiunea din jurul orașului s-au trezit pe neașteptate sub ape, cu posibile precipitații record. Pagubele materiale sunt semnificative, vehiculele fiind acum luate de mare, în timp ce mulți oameni sunt pur și simplu blocați în casele lor. În unele locuri, situația se calmează, dar acest lucru se datorează pur și simplu faptului că ploile s-au oprit”, spune Maya Stefanova, jurnalistă la Agenția Telegrafică Bulgară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

INUNDAȚII și alunecări de teren în Grecia. Autoritățile au emis o alertă de vreme severă

Super-taifunul RAGASA lovește sudul Chinei. Taiwanul își numără morții

Sursa foto: Profimedia, sursa video: Facebook