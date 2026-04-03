În Marea Baltică, o balenă cu cocoașă eșuată a fost zărită în largul insulei Poel din Germania. Este neobișnuit, și în același timp, trist pentru iubitorii de animale din întreaga lume.

Salvatorii au declarat pentru Reuters că mamiferul gigantic, văzut prima dată în zonă în urmă cu o lună, nu va supraviețui.

Balena este în pericol de moarte

Potrivit Greenpeace, balena a eșuat inițial în largul plajei Timmendorfer Strand. A reușit să se elibereze pentru scurt timp, numai pentru a eșua din nou în largul insulei Poel din Golful Wismar.

Starea balenei s-a înrăutățit. Echipajele de salvare au decis să nu mai continue eforturile de salvare.

„Situația balenei cu cocoașă este critică. Pe baza evaluării comune a experților noștri și a specialiștilor implicați, animalul este slăbit în mod semnificativ. Eșuările multiple, o vitalitate semnificativ redusă și lipsa de răspuns la stimul externi indică acest lucru. În astfel de situații, intervențiile nu pot duce la o salvare de durată, dar pot prelungi agonia și suferința animalului. Este un curs natural al evenimentelor – oricât de greu de acceptat poate fi – în multe cazuri”, au declarat experții marini aflați la fața locului după ce s-au consultat cu oameni de știință.

Sursa Video: Greenpeace

Sursa Foto: Hepta

