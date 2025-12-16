Prima pagină » Știri externe » Suspecții măcelului de pe plaja din Australia călătoriseră în Filipine, cu o lună înainte de atac pentru „antrenament militar”

Ruxandra Radulescu
16 dec. 2025, 09:53, Știri externe
Poliția australiană investighează o călătorie în Filipine a celor doi presupuși autori ai atacului mortal de pe plaja Bondi, Australia, soldat cu 15 victime. Suspecții ar fi vizitat Filipine, cu o lună înainte de comiterea crimelor, pentru a primi „antrenament de tip militar”.

Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, a călătorit în Filipine cu un pașaport indian, iar fiul său, Naveed, în vârstă de 24 de ani, cu un pașaport australian, au declarat autoritățile de frontieră din Manila pentru BBC.

Premierul australian spune că atacul pare să fi fost „motivat de ideologia Statului Islamic”. Poliția spune că drapeluri specifice ale grupării Statului Islamic și dispozitive explozive improvizate (IED) au fost găsite într-un vehicul folosit de atacatori.

Printre victimele atacului de duminică se numără o fetiță de 10 ani, un rabin de origine britanică, un ofițer de poliție pensionar și un supraviețuitor al Holocaustului.

Potrivit ultimelor informații, 24 de persoane rămân în spital – trei sunt în stare critică, iar alte cinci sunt în stare critică, dar stabile.

Atât prim-ministrul Anthony Albanese, cât și premierul statului New South Wales, Chris Minns, au declarat că vor înăspri legile privind armele de foc în urma atacului mortal.

În altă parte, Albanese l-a numit „adevărat erou australian” pe un bărbat filmat în timp ce l-a deposat de armă pe unul dintre atacatori.

Pe plaja Bondi a fosta amenajat un spațiu în memoria victimelor ucise în atac. Familia și prietenii celor decedați, dar și persoane din zonă, au depus flori la locul omagial.

