02 dec. 2025, 18:01, Știri politice
Nicușor Dan, înduioșat de inundațiile din Asia. Nimic despre criza apei care afectează 100.000 de români și lovește în producția energetică a României

Președintele României este înduioșat mai tare de inundațiile din Asia, decât despre criza apei din Dâmbovița și Prahova care lovește direct în producția energetică a României și afectează 100.000 de români. Nicușor Dan a transmis un mesaj pe contul personal de X, în care își transmite gândurile bune oamenilor afectați de tragedii. Despre situația din țară, președintele nu a transmis absolut nimic. 

„Gândurile mele se îndreaptă către toți oamenii afectați de inundațiile devastatoare din India, Indonezia, Malaezia, Sri Lanka, Thailanda și Vietnam. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și urez putere echipelor de salvare, sperând că eforturile lor vor salva cât mai multe vieți.”, a transmis Nicușor Dan.

Sute de oameni au murit în urma inundațiilor și a alunecărilor de teren care au lovit Asia. În Indonezia au murit 303 persoane, iar alte 279 sunt date dispărute. Cele mai multe victime sunt în Sumatra de Nord – acolo au fost găsite corpurile a 166 de persoane, iar 143 sunt încă căutate. Ploile torențiale au afectat și alte țări din regiune. În Thailanda, numărul victimelor inundațiilor a crescut la 162, iar în Sri Lanka, peste 120 de persoane au murit din cauza ciclonului „Ditwa”.

În România, peste 100.000 de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița nu primesc, de câteva zile, apă în sistem centralizat, întrucât apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată. De asemenea, centrala OMV de la Brazi, care asigură 10% din energia electrică produsă în România a fost oprită. Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, spune că distribuția apei a fost oprită ca urmare a deciziei furnizorului Apele Române. Cel mai optimist scenariu indică reluarea furnizării apei la data 8 decembrie.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării

Locuitorii din Prahova și Dâmbovița mai au de așteptat până când vor avea din nou apă. Autoritățile prezintă „cel mai optimist scenariu”

