Prima pagină » Știri externe » Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin

Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin

Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, aflat în exil în SUA de la Revoluția Islamică din 1979, a fost stropit cu un lichid roșu, joi, în timp ce ieșea dintr-o clădire din Berlin, relatează AP.

Sursă video: X/ Clash Report

Pahlavi tocmai pleca de la o conferință de presă, în cadrul căreia a criticat armistițiul dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit jurnaliștilor AP, acesta nu părea să fi fost afectat de vopseaua care îi acoperea spatele sacoului și gâtul, li-a păstrat calmul și zâmbetul și le-a făcut cu mâna susținătorilor săi înainte de a urca într-o mașină.

Poliția a declarat că lichidul părea să fie suc de roșii.

Presupusul autor, al cărui nume nu a fost făcut public în conformitate cu normele germane privind protecția datelor personale, a fost reținut imediat de poliție.

Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, este fiul fostului șah al Iranului, care, potrivit AP, era atât de urât încât milioane de oameni au ieșit în stradă în 1979 pentru a-l forța să renunțe la putere. Cu toate acestea, Pahlavi încearcă să se poziționeze ca un actor important în viitorul țării sale, deși nu este clar cât sprijin are în Iran după ce a trăit în exil aproape 50 de ani.

Pahlavi, care nu a fost invitat să se întâlnească cu niciun reprezentant al guvernului în timpul vizitei sale la Berlin, a susținut joi că acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran pornește de la premisa că actualul comportament al guvernului iranian se va schimba și că „veți avea de-a face cu oameni care, dintr-o dată, au devenit pragmatici”.

„Nu cred că se va întâmpla asta”, a spus el. „Nu spun că diplomației nu ar trebui să i se acorde o șansă, dar cred că i s-au acordat deja suficiente șanse.”

Pahlavi încearcă să-și pregătească revenirea la putere în cazul în care teocrația șiită ar cădea și a susținut intervenția militară americano-israeliană în Orientul Mijlociu.

La Berlin, Pahlavi a făcut apel la europeni să depună mai multe eforturi pentru a sprijini poporul iranian care luptă pentru democrație. El a afirmat că, în ultimele două săptămâni, 19 prizonieri politici au fost executați de autoritățile iraniene, iar alte 20 de persoane au fost condamnate la moarte.

„Lumea liberă va lua măsuri sau va privi în tăcere acest masacru?”, a spus Pahlavi.

Între timp, la mai bine de o oră după incident, cancelarul german Friedrich Merz a dat publicității o declarație în care afirma că guvernul salută prelungirea armistițiului.

„Aceasta reprezintă o ocazie importantă de a relua negocierile diplomatice la Islamabad, cu scopul de a instaura pacea și de a preveni o escaladare suplimentară a conflictului”, se menționa în declarație. „Teheranul ar trebui să profite de această ocazie.”

 

Cei 9 cuceritori ai Persiei. Liderii străini care au ocupat Iranul, țară considerată o fortăreață „impenetrabilă” din cauza reliefului muntos

Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”

Iranul publică imagini cu soldații iranieni care iau cu asalt navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz

FLASH NEWS Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
16:36
Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
SPORT Iranul ar putea fi înlocuit cu Italia la Cupa Mondială de Fotbal găzduită de SUA, sugerează un emisar special al lui Trump
15:37
Iranul ar putea fi înlocuit cu Italia la Cupa Mondială de Fotbal găzduită de SUA, sugerează un emisar special al lui Trump
LIVE 🚨 E oficial. Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aprobate de UE
14:53
🚨 E oficial. Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aprobate de UE
DECES A murit Darrell Sheets. Vedeta celebrei emisiuni „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
14:21
A murit Darrell Sheets. Vedeta celebrei emisiuni „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
FLASH NEWS Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
14:18
Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
FLASH NEWS Un turist a ajuns la spital după ce și-a prins capul în gura unui dinozaur, într-un parc de distracții. Imagini cu „atacul dinozaurului“
13:59
Un turist a ajuns la spital după ce și-a prins capul în gura unui dinozaur, într-un parc de distracții. Imagini cu „atacul dinozaurului“
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?

