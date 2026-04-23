Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin

Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, aflat în exil în SUA de la Revoluția Islamică din 1979, a fost stropit cu un lichid roșu, joi, în timp ce ieșea dintr-o clădire din Berlin, relatează AP.

Sursă video: X/ Clash Report

Pahlavi tocmai pleca de la o conferință de presă, în cadrul căreia a criticat armistițiul dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit jurnaliștilor AP, acesta nu părea să fi fost afectat de vopseaua care îi acoperea spatele sacoului și gâtul, li-a păstrat calmul și zâmbetul și le-a făcut cu mâna susținătorilor săi înainte de a urca într-o mașină.

Poliția a declarat că lichidul părea să fie suc de roșii.

Presupusul autor, al cărui nume nu a fost făcut public în conformitate cu normele germane privind protecția datelor personale, a fost reținut imediat de poliție.

Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, este fiul fostului șah al Iranului, care, potrivit AP, era atât de urât încât milioane de oameni au ieșit în stradă în 1979 pentru a-l forța să renunțe la putere. Cu toate acestea, Pahlavi încearcă să se poziționeze ca un actor important în viitorul țării sale, deși nu este clar cât sprijin are în Iran după ce a trăit în exil aproape 50 de ani.

Pahlavi, care nu a fost invitat să se întâlnească cu niciun reprezentant al guvernului în timpul vizitei sale la Berlin, a susținut joi că acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran pornește de la premisa că actualul comportament al guvernului iranian se va schimba și că „veți avea de-a face cu oameni care, dintr-o dată, au devenit pragmatici”.

„Nu cred că se va întâmpla asta”, a spus el. „Nu spun că diplomației nu ar trebui să i se acorde o șansă, dar cred că i s-au acordat deja suficiente șanse.”

Pahlavi încearcă să-și pregătească revenirea la putere în cazul în care teocrația șiită ar cădea și a susținut intervenția militară americano-israeliană în Orientul Mijlociu.

La Berlin, Pahlavi a făcut apel la europeni să depună mai multe eforturi pentru a sprijini poporul iranian care luptă pentru democrație. El a afirmat că, în ultimele două săptămâni, 19 prizonieri politici au fost executați de autoritățile iraniene, iar alte 20 de persoane au fost condamnate la moarte.

„Lumea liberă va lua măsuri sau va privi în tăcere acest masacru?”, a spus Pahlavi.

Între timp, la mai bine de o oră după incident, cancelarul german Friedrich Merz a dat publicității o declarație în care afirma că guvernul salută prelungirea armistițiului.

„Aceasta reprezintă o ocazie importantă de a relua negocierile diplomatice la Islamabad, cu scopul de a instaura pacea și de a preveni o escaladare suplimentară a conflictului”, se menționa în declarație. „Teheranul ar trebui să profite de această ocazie.”

