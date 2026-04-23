Iranul publică imagini cu soldații iranieni care iau cu asalt navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz

Forțele navale iraniene au capturat două vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz, în contextul prelungirii armistițiului cu SUA. 

Potrivit Nora News și Consiliului Național Suprem al Iranului, Gărzile Revoluționare au deschis focul asupra vasului Epaminodes, o navă de marfă din Grecia.

Gărzile au justificat atacul pe motiv că personalul vasului a ignorat avertismentele forțelor armate iraniene.

Iranienii au capturat încă două vase, „Euphoria” și „MSC-Francesca”

Al doilea vas, numit „Euphoria”, a fost capturat după ce forțele navale iraniene au deschis focul. „Euphoria” este un vas sub pavilionul Panamei.

Al treilea vas, numit „MSC-Francesca”, a fost vizat de atacurile forțelor navale iraniene comandate de Garda Revoluționară Iraniană.

Reacția guvernului Greciei la agresiunea iraniană

Alte patru vase au traversat Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor publicate de Linerlytica, potrivit BBC.

Ministrul grec de Externe, Giorgos Gerapetritis, a declarat pentru CNN că nu poate încă să confirme dacă nava Epaminondas a fost reținută.

„Pot confirma că a avut loc un atac împotriva navei de marfă grecești, dar nu pot confirma că aceasta a fost confiscată de iranieni”.

Sursa Video: Preluare de la The Caspian Post/X

Autorul recomandă: Negocierile de pace pentru încheierea războiului SUA-Iran, în pericol. Nicio delegație iraniană nu a plecat spre Pakistan

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
14:18
Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment
FLASH NEWS Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri
13:59
Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri
FLASH NEWS Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
13:49
Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
CONTROVERSĂ Un restaurant din Japonia a devenit viral după ce și-a servit clienții cu felii de porc „invizibile”
12:45
Un restaurant din Japonia a devenit viral după ce și-a servit clienții cu felii de porc „invizibile”
FLASH NEWS Slovacia a început deja să primească țiței prin conducta Drujba. Ce anunță autoritățile de la Bratislava
12:04
Slovacia a început deja să primească țiței prin conducta Drujba. Ce anunță autoritățile de la Bratislava
INVESTIȚIE Trump vrea să transforme România în destinație de lux. Emisarul Glick anunță proiecte premium pentru investitori și turiști în Cluj și București
11:46
Trump vrea să transforme România în destinație de lux. Emisarul Glick anunță proiecte premium pentru investitori și turiști în Cluj și București
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu s-a căsătorit cu chirurgul vedetelor de la Hollywood
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o proteină care ar putea ajuta la inversarea căderii părului
BREAKING NEWS PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
14:14
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
ULTIMA ORĂ Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
14:00
Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
METEO Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
13:55
Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
SANCȚIUNI ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
13:51
ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
EXCLUSIV Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
13:40
Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”
13:40
Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”

Cele mai noi

Trimite acest link pe