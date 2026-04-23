Forțele navale iraniene au capturat două vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz, în contextul prelungirii armistițiului cu SUA.

Potrivit Nora News și Consiliului Național Suprem al Iranului, Gărzile Revoluționare au deschis focul asupra vasului Epaminodes, o navă de marfă din Grecia.

Gărzile au justificat atacul pe motiv că personalul vasului a ignorat avertismentele forțelor armate iraniene.

Iranienii au capturat încă două vase, „Euphoria” și „MSC-Francesca”

Al doilea vas, numit „Euphoria”, a fost capturat după ce forțele navale iraniene au deschis focul. „Euphoria” este un vas sub pavilionul Panamei.

Al treilea vas, numit „MSC-Francesca”, a fost vizat de atacurile forțelor navale iraniene comandate de Garda Revoluționară Iraniană.

Reacția guvernului Greciei la agresiunea iraniană

Alte patru vase au traversat Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor publicate de Linerlytica, potrivit BBC.

Ministrul grec de Externe, Giorgos Gerapetritis, a declarat pentru CNN că nu poate încă să confirme dacă nava Epaminondas a fost reținută.

„Pot confirma că a avut loc un atac împotriva navei de marfă grecești, dar nu pot confirma că aceasta a fost confiscată de iranieni”.

Sursa Video: Preluare de la The Caspian Post/X

