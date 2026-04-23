Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare"

Președintele Donald Trump a precizat joi, printr-o postare pe Truth Social, că a ordonat Marinei Statelor Unite să distrugă orice ambarcațiune care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz.

„Am ordonat Marinei Statelor Unite să tragă și să distrugă orice ambarcațiune, oricât de mică ar fi (navele lor militare sunt TOATE, 159 la număr, pe fundul mării!), care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Nu trebuie să existe nicio ezitare. În plus, dragoarele noastre de mine curăță strâmtoarea chiar acum. Prin prezenta, ordon ca această activitate să continue, dar la un nivel triplat! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Mesajul președintelui american arată o creștere a tensiunilor dintre SUA și Iran în legătură cu deschiderea traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru tranzitul petrolului la nivel mondial.

Trump a făcut presiuni de mai multe ori într-o manieră agresivă pentru a redeschide strâmtoarea, inclusiv prin impunerea unei blocade americane asupra porturilor iraniene, în încercarea de a forța Teheranul să slăbească controlul asupra acestei căi de navigație. Comandamentul Central al SUA a declarat că a întors din drum până acum, spre porturile iraniene, un număr de 31 de nave comerciale.

Joi, forțele americane au interceptat o navă aflată sub sancțiuni care transporta petrol din Iran, a anunțat Departamentul Apărării al SUA pe pagina de X.

„Forțele americane au efectuat o interdicție maritimă și o abordare cu drept de vizită a navei apatride sancționate M/T Majestic X, care transporta petrol din Iran, în Oceanul Indian”, se arată în comunicat.

Într-o postare ulterioară pe Truth Social, Trump a precizat că în Iran există două facțiuni cărora le „este foarte greu să își dea seama cine este liderul”. Cu toate acestea, Statele Unite vor continua să exercite blocada în Strâmtoarea Ormuz până când Teheranul va veni la masa negocierilor.

„Avem control total asupra Strâmtorii Ormuz. Nicio navă nu poate intra sau ieși fără aprobarea Marinei Statelor Unite. Este „sigilată etanș” până când Iranul va putea face o ÎNȚELEGERE!!!”, a scris Trump.

Iranul a trecut la capturarea vaselor comerciale din Strâmtoarea Ormuz

De asemenea, joi, forțele navale iraniene au capturat două vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care Washingtonul a prelungit de bunăvoie armistițiul cu Iranul pentru a-i oferi mai mult timp de gândire cu privire la perspectivele unei păci. Gărzile Revoluționare iraniene au deschis focul și au abordat vasul Epaminondas, o navă de marfă din Grecia. Gărzile au justificat atacul pe motiv că personalul vasului a ignorat avertismentele forțelor armate iraniene.

Donald Trump a extins unilateral armistițiul cu Iranul

Toate aceste tatonări din Strâmtoarea Ormuz au loc în contextul în care Donald Trump a extins marți seara armistițiul cu Iranul, în încercarea de a ajunge la un acord de pace. Nu este clar pentru cât timp va fi în vigoare acest armistițiu, dar unele surse apreciază că acesta a fost extins cu 3-5 zile. Unele surse au relatat că vineri ar putea avea loc o nouă întâlnire la Islamabad între delegațiile SUA și Iran, după ce întâlnirea de marți a eșuat pentru că nicio delegație nu s-a deplasat în Pakistan pentru discuții.

