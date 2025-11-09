În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”

Oamenii de știință au descoperit aproximativ 30 de specii marine necunoscute anterior în apele Antarcticii.

Printre descoperiri se numără buretele prădător Chondrocladia, poreclit „mingea morții” datorită capacității sale de a prinde prada cu tentaculele, și viermii „blindati” Eulagisca, cu plăci protectoare dense.

Cercetătorii au găsit, de asemenea, noi specii de stele de mare, crustacee și moluște. „Viermii-zombi” au captat o atenție specială. Osedax se hrănesc cu oasele balenelor moarte, folosind bacterii din interiorul propriului corp.

Descoperirile unice ale vieții marine vor ajuta la o mai bună înțelegere a modului în care viața se adaptează la condiții extreme de frig și presiune, mai ales acum, când oamenii, în goana lor pentru a stăpâni nu doar întreaga planetă, ci și alte planete, fac cercetări în domeniul ingineriei genetice.

Sursa Foto: Ocean Institute

