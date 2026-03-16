Prim-ministrul Belgiei, Bart Albert Liliane De Wever, a cerut Uniunii Europene „normalizarea relațiilor cu Rusia” pentru a avea acces la petrol și gaze mai ieftine, un răspuns la strategia convenită de Bruxelles pentru sprijinul pentru Ucraina, în contextul în care aceasta încearcă să reziste agresiunilor rusești de mai bine de patru ani, scrie Financial Times.

„Trebuie să normalizăm relațiile cu Rusia și să recâștigăm accesul la energie ieftină. Este vorba despre bunul simț”, a declarat Bart De Wever, un naționalist care a contestat de mai multe ori sprijinul necondiționat al UE pentru Ucraina. „În privat, liderii europeni sunt de acord cu mine, dar nimeni nu îndrăznește să o spună cu voce tare. Trebuie să punem capăt conflictului în interesul Europei, fără a fi naivi față de Putin”, a declarat De Wever.

Stoparea importurilor de petrol și gaze din Rusia, anterior unul dintre cei mai importanți furnizori ai Europei, este un element central al sancțiunilor impuse Rusiei. Încă de la impunerea sancțiunilor, prețul energiei a început să crească în Europa. Mai mult, în contextul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, creșterile bruște ale prețurilor petrolului și gazelor au provocat discuții pe întreg continentul.

De Wever a blocat anul trecut planul Comisiei Europene de a utiliza activele suverane ale Rusiei pentru a finanța un împrumut către Ucraina. Acesta a declarat pe atunci că această inițiativă ar putea duce la repercusiuni majore asupra Belgiei.

Declarațiile recente ale premierului belgian au fost criticate chiar de ministrul său de externe, Maxime Prévot. „Ar trebui să ne angajăm în dialog cu Rusia? Da. Asta înseamnă diplomația: să vorbești, inclusiv cu cei cu care nu ești de acord”, a spus Prévot într-un comunicat. „Dar dialogul nu este același lucru cu normalizarea. Și aceasta este o distincție crucială”.

„Astăzi, Rusia refuză o prezență europeană la masa negocierilor. Își menține revendicările maximaliste. Atâta timp cât acesta este cazul, discuțiile despre normalizare transmit un semnal de slăbiciune și subminează unitatea europeană de care avem nevoie acum mai mult ca niciodată”, a continuat Prévot.

