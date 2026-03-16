Președintele Donald Trump a lansat un ultimatum dur către aliații NATO și China și a avertizat că refuzul de a sprijini militar „deblocarea” Strâmtorii Ormuz va atrage consecințe grave pentru relațiile diplomatice și securitatea globală. Această mișcare vine în contextul blocajului impus de Iran asupra celei mai importante rute petroliere din lume, care a dus prețul petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril.

După amenințările președintelui american, reacțiile statelor citate nu au întârziat să apară. În același timp, Iranul spune că Ormuz nu este închis, dar tranzitul prin aceasta se face „în condiții speciale”.

China ezită să dea un răspuns ferm Statelor Unite

Ministrul de Externe chinez și-a exprimat, din nou, îngrijorarea cu privire la Strâmtoarea Ormuz și la conflictul în curs dintre Statele Unite, Israel și Iran, fără a menționa trimiterea de nave pentru a ajuta la securizarea acestui căi navigabile. Răspunsul părții chinez a venit la câteva ore după ce Donald Trump a îndemnat Beijingul să facă acest lucru.

„China solicită o dată tuturor părților să înceteze imediat acțiunile militare, să evite escaladarea tensiunilor și să prevină ca turbulențele regionale să aibă un impact mai mare asupra dezvoltării economice globale”, a spus purtătorul de cuvânt al ministrului extern al Chinei, Lin Jian. Mai mult, Lin Jian a evitat să spună dacă Beijingul a primit vreo solicitare din partea Statelor Unite de a trimite nave în apele din jurul Strâmtorii Ormuz.

Într-un interviu acordat pentru Financial Times și publicat duminică, președintele SUA a precizat că ar putea amâna summitul pentru sfârșitul acestei luni cu Xi Jinping, precizând că statul chinez „ar trebui să ajute și ea [la deblocarea strâmtorii] deoarece China produce 90% din petrol pe această rută”. Cu toate acestea, Lin Jian a spus că Washingtonul și Beijingul păstrează discuțiile cu privire la vizita președintelui Trump în China.

Publicațiile chinezești au comentat situația ironică, sugerând că Washingtonul cere Chinei „să ajute la curățarea dezastrului” după ce strategiile americane în regiune au eșuat.

Trump vrea ca NATO să ajute la reluarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz

China nu este singura țară aflată sub presiunea SUA de a trimite asistență pentru reluarea traficului prin Golf. Sâmbătă, președintele SUA a spus că speră ca „China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alte state” să trimită nave pentru a elibera rutele de navigație. Germania a declarat luni că NATO nu ar trebui să joace un rol în securizarea Strâmtorii Ormuz, după ce Donald Trump a avertizat că alianța se confruntă cu un viitor „foarte rău” dacă nu oferă asistență.

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, care a avut loc luni la Bruxelles, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Germania nu privește că NATO trebuie să fie „asumă responsabilitatea” pentru Strâmtoarea Ormuz. În schimb, Wadephul este în favoarea impunerii de sancțiuni „celor responsabili” pentru blocarea principalelor căi de transport maritim”.

Marea Britanie vrea un plan colectiv cu europenii pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

În ceea ce privește Marea Britanie, secretarul pentru Energie Ed Miliband a precizat duminică Regatul Unit explorează în prezent „orice opțiuni” pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, nu a oferit detalii, dar a spus că „există diferite modalități prin care am putea contribui”, iar aceste opțiuni sunt analizate împreună cu aliații. Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a spus că Londra lucrează în prezent cu aliații europeni la un „plan colectiv viabil” pentru Ormuz.

„Am acționat deja alături de alte țări pentru a elibera stocurile de petrol de urgență la un nivel complet fără precedent dar, în cele din urmă, trebuie să redeschidem Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura stabilitatea pieței. Nu este o sarcină simplă. posibil și să atenueze impactul economic”, a spus Keir Starmer.

Uniunea Europeană discută despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a spus că este în interesul Europei să mențină Strâmtoarea Ormuz deschisă, iar state membre vor discuta luni despre ce pot face în privința asta.

„Este în interesul nostru să menținem Strâmtoarea Ormuz deschisă și de aceea discutăm și ce putem face în această privință. Din partea europeană, am fost în contact cu colegii americani de la diferite niveluri pe această temă, dar, bineînțeles, situația este foarte volatilă”, a spus Kallas.

În ceea ce a intervenit NATO, Kaja Kallas a spus că acest lucru „se află în afara zonei de acțiuni” a Alianței. „Nu există țări NATO în Strâmtoarea Ormuz”, a completat Kaja Kallas.

De asemenea, Grecia nu se va angaja în nicio operațiune militară în Strâmtoarea Hormuz, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului grec, Pavlos Marinakis.

Coreea de Sud analizează „analizează cu atenție” cererile SUA

SUA le-au cerut și aliaților din Asia să trimită nave de război pentru a ajuta la escortarea petrolierelor. Printre cei chemați se află Japonia și Coreea de Sud, doi aliați care depind în mare măsură de petrolul care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Dincolo de provocările strategice, ambele țări asiatice se confruntă cu obstacole juridice, politice și logistice. Pe de o parte, Japonia are o constituție pacifistă, care denunță războiul ca mijloc de soluționare a disputelor internaționale. Deși țara are o armată puternică, aceasta este limitată legal în ceea ce poate face pe plan extern.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, care urmează să se întâlnească la sfârșitul acestei săptămâni cu Donald Trump, a declarat luni în fața parlamentului că nu intenționează în prezent să trimită nave de război în Ormuz.

Pe de altă parte, Coreea de Sud a precizat că va analiza cu atenție cererea lui Donald Trump. „Vom comunica îndeaproape cu SUA în această privință și vom lua o decizie după o analiză atentă”, a transmis pentru Reuters partea sud-coreeană.

Ambele țări asiatice aliate ale SUA ar avea nevoie de aprobarea parlamentului pentru a desfășura navei, ceea ce ar putea dura până la 3-4 săptămâni pentru a ajunge în Ormuz.

Care este reacția Iranului

Un oficial de rang înalt al Iranului a declarat pentru CNN că Teheranul analizează posibilitatea de a permite trecerea unor nave prin Ormuz, dar cu o singură condiție: tranzacțiile de marfă să fie decontate în yuani chinezești, nu în dolari americani.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a criticat Statele Unite pentru că au cerut ajutorul aliaților pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, cerând totodată capitularea Iranului.

„Au efectuat atacuri la scară largă și au repetat din cererea de capitulare necondiționată.

„Din perspectiva noastră, strâmtoarea este deschisă, dar este închisă doar dușmanilor noștri și celor care care au comis agresiuni nu împotriva țărilor noastre”, a adăugat dreptul Araghchi.

Recomandările autorului: