Iranul îl ironizează pe Trump pentru că a cerut ajutorul aliaților în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: „Este închisă doar pentru dușmanii noștri“. Ce condiție pune Teheranul navelor chineze care vor să traverseze

Strâmtoarea Ormuz este închisă doar pentru „dușmani”, a declarat, luni, ministrul de Externe al Iranului Abbas Araghchi, la o zi după ce președintele american Donald Trump a prezis un „viitor foarte prost” pentru NATO, dacă alianța nu îl va sprijini în deblocarea strâmtorii.

Potrivit lui Araghchi, din perspectiva Teheranului, strâmtoarea este „deschisă“, relatează Al Jazeera.

„După 15 zile de război, au recurs la alte forțe pentru a asigura securitatea Strâmtorii Hormuz, apelând la cei pe care îi considerau dușmani până ieri”, a spus Araghchi. „Ei cer altor țări să vină și să-i ajute, astfel încât strâmtoarea să rămână deschisă. Din perspectiva noastră, strâmtoarea este deschisă, dar este închisă pentru dușmanii noștri, închisă pentru cei care au comis această agresiune lașă împotriva noastră și pentru aliații lor.”

Ministrul iranian de externe a mai declarat că Teheranul nu a purtat niciun schimb de mesaje cu Washingtonul și nu transmis nicio cerere de negocieri.

„Nu am purtat niciun schimb de mesaje cu Washingtonul și nu am solicitat un armistițiu”, a spus el.

Araghchi a afirmat că Iranul este angajat într-o „rezistență mândră” și că va continua această rezistență fără ezitare. El a precizat că poziția Teheranului de a respinge un armistițiu nu înseamnă că țara dorește continuarea conflictului.

„Războiul trebuie să se încheie într-un mod care să garanteze că nu se va mai repeta”, a declarat Araghchi.

El a adăugat că refuzul Iranului de a solicita un armistițiu are ca scop prevenirea unor viitoare atacuri împotriva țării.

„Nu facem asta pentru că ne dorim războiul, ci pentru că acest război trebuie să se încheie astfel încât dușmanii noștri să nu se mai gândească niciodată să repete astfel de atacuri și agresiuni”, a spus el.

Araghchi a comentat, de asemenea, programul nuclear al Iranului, spunând că deținerea de uraniu îmbogățit la 60% nu înseamnă că țara are o bombă nucleară.

Potrivit unui alt oficial iranian, Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care trece aproximativ o cincime din țițeiul mondial, funcționează doar în „condiții speciale”.

„Părțile care nu sunt implicate în agresiunea militară împotriva Iranului au putut trece prin Strâmtoarea Hormuz în coordonare cu și cu permisiunea forțelor noastre armate”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei. „Nicio țară de coastă aflată într-o astfel de situație nu poate permite navelor și ambarcațiunilor inamice să treacă în mod normal pentru a se întări și a desfășura acțiuni agresive împotriva acelui stat de coastă”, a adăugat el, precizând că SUA, Israelul și susținătorii acestora „nu ar trebui, în mod firesc, să poată folosi Strâmtoarea Hormuz pentru a ataca Iranul”.

Teheranul ar putea acorda trecere petrolierelor, dacă tranzacțiile sunt efectuate în yuani chinezești

Duninică, 15 martie, CNN scria că Iranul ia în considerare permiterea trecerii navelor cu legături cu China prin Strâmtoarea Ormuz.

Un oficial iranian a declarat că Republica Islamică ar putea permite trecerea petrolierelor dacă încărcătura ar fi tranzacționată în yuani chinezești, nu în dolari americani. Oficialul a vorbit cu un reporter CNN, unul dintre puținii reporteri occidentali cărora li s-a permis să călătorească la Teheran de la izbucnirea războiului.

Potrivit The Thegraph, unele nave comerciale și-au modificat deja semele transponderelor pentru a se declara conectate la China, într-un efort aparent de a evita să fie vizate, conform datelor de urmărire maritimă.

Sâmbătă, Iranul a permis trecerea prin strâmtoare a două petroliere indiene care transportau gaz petrolier lichefiat.

De asemenea, ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a declarat, vineri, că o navă deținută de țara sa a traversat Strâmtoarea Ormuz, după ce a primit permisiunea din partea Iranului.

„Cincisprezece nave cu proprietari turci se aflau acolo; am obținut permisiunea autorităților iraniene pentru una dintre ele, pentru că folosea un port iranian, iar aceasta a trecut”, a declarat Uraloglu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cum răspund China, Japonia, Coreea de Sud și aliații europeni la cererile lui Trump de asistență militară pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Se conturează un mare NU

Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran și nu ajută la securizarea strâmtorii Ormuz: va fi foarte rău pentru viitorul Alianței. Președintele SUA a amenințat și China

Trump face presiuni asupra aliaților NATO să-și intensifice prezența în Strâmtoarea Ormuz: „Le cer să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu.“ „Îi vom ține minte!“