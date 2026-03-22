Prima pagină » Știri externe » „Înapoiați mintal". Elon Musk îi jignește pe procurorii francezi după o anchetă legată de companiile X și xAI

Un schimb dur de replici a avut loc între Elon Musk și autoritățile din Franța, după ce procurorii de la Paris au sesizat autoritățile din Statele Unite în legătură cu activitatea companiilor X și xAI, potrivit News.ro.

Sesizare privind evaluarea companiilor

Potrivit procurorilor, există suspiciuni că anumite controverse generate pe platformă ar fi putut influența artificial valoarea companiilor. Aceștia au transmis că „controversa stârnită de deepfake-urile cu caracter sexual generate de Grok ar fi putut fi creată intenționat, pentru a valoriza artificial companiile X și xAI”, în contextul unei posibile listări la bursă în 2026.

Reacția lui Musk a venit rapid, pe platforma X, unde a scris în limba franceză: „Sunt niște înapoiați mintal”.

Autoritățile franceze au deschis mai multe investigații care vizează platforma X, inclusiv în legătură cu modul în care algoritmii ar fi fost folosiți în context politic, dar și pentru conținutul generat de chatbotul Grok.

Printre acuzațiile analizate se află distribuirea de conținut problematic, inclusiv deepfake-uri cu caracter sexual și materiale asociate cu negarea Holocaustului.

Date privind activitatea chatbotului

Organizația Center for Countering Digital Hate a raportat că Grok a generat aproximativ trei milioane de imagini cu conținut sexual într-un interval de 11 zile, dintre care aproximativ 23.000 ar fi părut să înfățișeze minori.

Funcționalitățile chatbotului au permis utilizatorilor să solicite modificarea imaginilor prin etichetarea contului Grok în postări, inclusiv pentru generarea de conținut explicit.

Publicația Le Monde a relatat că procurorii analizează inclusiv postări ale lui Musk din perioada controversei, menționând că acesta „și-a exprimat încântarea […] cu privire la capacitățile de «dezbrăcare» ale motorului său de AI”.

În același timp, autoritățile franceze l-au convocat pe Musk la un „interviu voluntar” și au efectuat percheziții la birourile locale ale platformei X, acțiuni pe care acesta le-a descris drept „atac politic”.

Potrivit The Washington Post, citând date ale firmei Sensor Tower, descărcările aplicației Grok au crescut cu 72% în prima parte a lunii ianuarie, comparativ cu luna precedentă.

Investigații similare privind deepfake-urile sexualizate au fost deschise și în Regatul Unit, precum și la nivelul Uniunea Europeană.

