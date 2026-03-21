Criza energetică globală se adâncește. India și alte țări asiatice analizează reluarea importurilor de petrol iranian

Rafinăriile din India intenţionează să reia achiziţiile de petrol iranian, iar rafinării din alte ţări asiatice analizează aceeaşi posibilitate.

India a confirmat că va cumpăra petrol iranian

Posibila decizie vine după ce Washingtonul a suspendat temporar sancţiunile pentru a atenua criza energetică provocată de războiul dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, au declarat sâmbătă traderi citaţi de Reuters.

Premierul Indiei nu mai merge la parada de pe 9 mai de la Moscova. Care este motivul

Premierul Indiei Narendra Modri. 

3 surse din rafinăriile indiene au admis că vor cumpăra petrol iranian şi aşteaptă instrucţiuni din partea Guvernului, precum şi clarificări din partea Washington-ului privind detalii cheie precum condiţiile de plată.

Rafinăriile din India, care au rezerve de petrol semnificativ mai mici decât alţi mari importatori asiatici, nu au ezitat să contracteze recent petrol rusesc, după ridicarea temporară a sancţiunilor de către Statele Unite au  Guvernul indian nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Pe de altă parte, și alte rafinării din Asia verifică dacă pot cumpăra petrol iranian, au afirmat mai multe persoane familiarizate cu situaţia.

Trump: Derogare de 30 de zile de la sancţiuni impuse petrolului iranian

  • Administraţia Trump a emis vineri o derogare de 30 de zile de la sancţiuni pentru achiziţia de petrol iranian aflat deja pe mare, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Derogarea se aplică petrolului încărcat pe orice navă, inclusiv petroliere aflate sub sancţiuni, până la data de 20 martie şi descărcat până la 19 aprilie, potrivit Office of Foreign Assets Control.
  • Este a treia oară de la începutul războiului când Statele Unite suspendă temporar sancţiunile asupra petrolului.

  • Aproximativ 170 de milioane de barili de petrol iranian se află în prezent pe mare, pe nave răspândite din Golful Persic până în apele din apropierea Chinei, susține Emmanuel Belostrino, manager senior pentru datele pieţei de petrol la compania Kpler.
  • Firma de consultanţă Energy Aspects estima joi, 19 martie, că între 130 şi 140 de milioane de barili de petrol iranian se află pe mare, echivalentul a mai puţin de 14 zile din pierderile actuale de producţie consemnate în Orientul Mijlociu.
  • Statele Unite au reimpus sancţiuni asupra Iranului în 2018, aducând ca argument programul său nuclear.
  • De atunci, China a devenit principalul client al petrolului iranian, rafinăriile independente chineze cumpărând anul trecut aproximativ 1,38 milioane de barili pe zi, potrivit datelor Kpler, Chinezii sunt atraşi de reducerile mari de preţ oferite, căci multe ţări au evitat petrolul iranian în urma sancţiunilor americane.

Asia depinde de Orientul Mijlociu pentru 60% din aprovizionarea cu petrol 

De amintit că Asia depinde semnficativ de Orientul Mijlociu, mai precis pentru aproximativ 60% din aprovizionarea sa cu petrol.

  • Închiderea aproape completă a strâmtorii Ormuz, în martie, obligă rafinăriile din regiune să funcţioneze la capacitate redusă, reducând totodată exporturile de combustibili.
  • Totuși, achiziţia petrolului iranian ar putea fi complicată de incertitudinile privind modalităţile de plată, precum şi de faptul că o mare parte din acest petrol se află pe nave vechi ale aşa-numitei „flote din umbră”, au mai spus traderio citați.

Există și obligații contractuale față de companiile iraniene

De asemenea, unii foşti cumpărători de petrol iranian depind de obligaţii contractuale de a cumpăra direct de la compania National Iranian Oil Co., au declarat două surse din rafinării. După reintroducerea sancţiunilor americane, la sfârşitul lui 2018, petrolul iranian a fost vândut în mare parte prin intermediul unor traderi terţi.

„De obicei durează ceva timp pentru a rezolva aspectele de conformitate, administrative şi bancare, dar cred că oamenii vor încerca să facă acest lucru cât mai repede”, a spus un trader din Singapore.

Pe lângă China, marii cumpărători de petrol iranian înainte de reintroducerea sancţiunilor americane erau țări ca India, Coreea de Sud, Japonia, Italia, Grecia, Taiwan şi Turcia.

Se adună forțe pentru Strâmtoarea Ormuz: 22 de țări anunță că sunt „gata să contribuie la eforturile” necesare pentru redeschiderea acesteia. Ce poziție adoptă România

DESCOPERIRI A fost găsit „locul unde cămilele se tem să meargă”. Este descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, iar peisajul este înfiorător
20:10
A fost găsit „locul unde cămilele se tem să meargă”. Este descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, iar peisajul este înfiorător
CONTROVERSĂ Cum ar încerca serviciile secrete ruse să îi protejeze popularitatea lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger”
19:31
Cum ar încerca serviciile secrete ruse să îi protejeze popularitatea lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger”
RĂZBOI Mai trăiește Mojtaba Khamenei? Noul lider religios iranian pune pe jar CIA, Mossad și elita mondială a spionilor
18:42
Mai trăiește Mojtaba Khamenei? Noul lider religios iranian pune pe jar CIA, Mossad și elita mondială a spionilor
EXTERNE Previziuni sumbre pentru Europa. Ce spune „Nostradamusul Chinei”, cel care a prezis războiul cu Iranul
17:57
Previziuni sumbre pentru Europa. Ce spune „Nostradamusul Chinei”, cel care a prezis războiul cu Iranul
RĂZBOI Statele Unite au lovit un depozit subteran de rachete din Iran cu bombe de peste două tone. Ce putere au noile GBU-72
17:43
Statele Unite au lovit un depozit subteran de rachete din Iran cu bombe de peste două tone. Ce putere au noile GBU-72
EXTERNE Va avea soarta lui Maduro? Justiţia americană îl anchetează pe preşedintele columbian Gustavo Petro, acuzat de relaţii cu narcotraficanţii
16:56
Va avea soarta lui Maduro? Justiţia americană îl anchetează pe preşedintele columbian Gustavo Petro, acuzat de relaţii cu narcotraficanţii
Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Planul secret al lui Hitler care a salvat România de la dezmembrare și dispariție. Cum a manevrat dictatorul nazist destinul țării noastre
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Depinde moralitatea de limba pe care o vorbești? Un studiu a găsit rezultate foarte interesante!
SPORT Liga 2 a început cu playoff și cu playout! Steaua, învinsă la Hunedoara care e aproape promovată
20:02
Liga 2 a început cu playoff și cu playout! Steaua, învinsă la Hunedoara care e aproape promovată
SPORT Metaloglobus, victorie surprinzătoare în Superliga de fotbal! „Suntem pe ultimul loc și vreau să ieșim de acolo”
19:49
Metaloglobus, victorie surprinzătoare în Superliga de fotbal! „Suntem pe ultimul loc și vreau să ieșim de acolo”
ALERTĂ Consultant în turism: Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENȚIE, inclusiv la biletele deja vândute
19:29
Consultant în turism: Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENȚIE, inclusiv la biletele deja vândute
MESAJ Românii își arată solidaritatea față de apelul Ramonei Bruynseels: „ Mergeți până la capăt, dați dovadă de curaj și salvați România”
19:29
Românii își arată solidaritatea față de apelul Ramonei Bruynseels: „ Mergeți până la capăt, dați dovadă de curaj și salvați România”
FLASH NEWS Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
19:16
Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
EMISIUNI Oana Tașcău, fostă directoare de penitenciar și vedetă Only Fans, invitată la MARTORII – duminică, 22 martie, ora 19:00
19:00
Oana Tașcău, fostă directoare de penitenciar și vedetă Only Fans, invitată la MARTORII – duminică, 22 martie, ora 19:00

