Rafinăriile din India şi din alte ţări asiatice analizează reluarea importurilor de petrol iranian, după suspendarea temporară a sancţiunilor de către SUA. Astfel, embargoul instituit de Iran în Strâmtoarea Ormuz pare să aibă efecte în favoarea țării din Orientul Mijlociu
Rafinăriile din India intenţionează să reia achiziţiile de petrol iranian, iar rafinării din alte ţări asiatice analizează aceeaşi posibilitate.
Posibila decizie vine după ce Washingtonul a suspendat temporar sancţiunile pentru a atenua criza energetică provocată de războiul dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, au declarat sâmbătă traderi citaţi de Reuters.
3 surse din rafinăriile indiene au admis că vor cumpăra petrol iranian şi aşteaptă instrucţiuni din partea Guvernului, precum şi clarificări din partea Washington-ului privind detalii cheie precum condiţiile de plată.
Rafinăriile din India, care au rezerve de petrol semnificativ mai mici decât alţi mari importatori asiatici, nu au ezitat să contracteze recent petrol rusesc, după ridicarea temporară a sancţiunilor de către Statele Unite au Guvernul indian nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.
Pe de altă parte, și alte rafinării din Asia verifică dacă pot cumpăra petrol iranian, au afirmat mai multe persoane familiarizate cu situaţia.
De amintit că Asia depinde semnficativ de Orientul Mijlociu, mai precis pentru aproximativ 60% din aprovizionarea sa cu petrol.
De asemenea, unii foşti cumpărători de petrol iranian depind de obligaţii contractuale de a cumpăra direct de la compania National Iranian Oil Co., au declarat două surse din rafinării. După reintroducerea sancţiunilor americane, la sfârşitul lui 2018, petrolul iranian a fost vândut în mare parte prin intermediul unor traderi terţi.
„De obicei durează ceva timp pentru a rezolva aspectele de conformitate, administrative şi bancare, dar cred că oamenii vor încerca să facă acest lucru cât mai repede”, a spus un trader din Singapore.
Pe lângă China, marii cumpărători de petrol iranian înainte de reintroducerea sancţiunilor americane erau țări ca India, Coreea de Sud, Japonia, Italia, Grecia, Taiwan şi Turcia.
AUTORUL RECOMANDĂ
