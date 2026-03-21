Rafinăriile din India şi din alte ţări asiatice analizează reluarea importurilor de petrol iranian, după suspendarea temporară a sancţiunilor de către SUA. Astfel, embargoul instituit de Iran în Strâmtoarea Ormuz pare să aibă efecte în favoarea țării din Orientul Mijlociu

Rafinăriile din India intenţionează să reia achiziţiile de petrol iranian, iar rafinării din alte ţări asiatice analizează aceeaşi posibilitate.

India a confirmat că va cumpăra petrol iranian

Posibila decizie vine după ce Washingtonul a suspendat temporar sancţiunile pentru a atenua criza energetică provocată de războiul dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, au declarat sâmbătă traderi citaţi de Reuters.

3 surse din rafinăriile indiene au admis că vor cumpăra petrol iranian şi aşteaptă instrucţiuni din partea Guvernului, precum şi clarificări din partea Washington-ului privind detalii cheie precum condiţiile de plată.

Rafinăriile din India, care au rezerve de petrol semnificativ mai mici decât alţi mari importatori asiatici, nu au ezitat să contracteze recent petrol rusesc, după ridicarea temporară a sancţiunilor de către Statele Unite au Guvernul indian nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Pe de altă parte, și alte rafinării din Asia verifică dacă pot cumpăra petrol iranian, au afirmat mai multe persoane familiarizate cu situaţia.

Trump: Derogare de 30 de zile de la sancţiuni impuse petrolului iranian

Administraţia Trump a emis vineri o derogare de 30 de zile de la sancţiuni pentru achiziţia de petrol iranian aflat deja pe mare, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Derogarea se aplică petrolului încărcat pe orice navă, inclusiv petroliere aflate sub sancţiuni , până la data de 20 martie şi descărcat până la 19 aprilie, potrivit Office of Foreign Assets Control.

Este a treia oară de la începutul războiului când Statele Unite suspendă temporar sancţiunile asupra petrolului.

Aproximativ 170 de milioane de barili de petrol iranian se află în prezent pe mare , pe nave răspândite din Golful Persic

Firma de consultanţă Energy Aspects estima joi, 19 martie, că între 130 şi 140 de milioane de barili de petrol iranian se află pe mare, echivalentul a mai puţin de 14 zile din pierderile actuale de producţie consemnate în Orientul Mijlociu.

Statele Unite au reimpus sancţiuni asupra Iranului în 2018, aducând ca argument programul său nuclear.

De atunci, China a devenit principalul client al petrolului iranian , rafinăriile independente chineze cumpărând anul trecut aproximativ 1,38 milioane de barili pe zi, potrivit datelor Kpler, Chinezii sunt atraşi de reducerile mari de preţ oferite, căci multe ţări au evitat petrolul iranian în urma sancţiunilor americane.

Asia depinde de Orientul Mijlociu pentru 60% din aprovizionarea cu petrol

De amintit că Asia depinde semnficativ de Orientul Mijlociu, mai precis pentru aproximativ 60% din aprovizionarea sa cu petrol.

Închiderea aproape completă a strâmtorii Ormuz, în martie, obligă rafinăriile din regiune să funcţioneze la capacitate redusă, reducând totodată exporturile de combustibili.

Totuși, achiziţia petrolului iranian ar putea fi complicată de incertitudinile privind modalităţile de plată, precum şi de faptul că o mare parte din acest petrol se află pe nave vechi ale aşa-numitei „flote din umbră” , au mai spus traderio citați.

Există și obligații contractuale față de companiile iraniene

De asemenea, unii foşti cumpărători de petrol iranian depind de obligaţii contractuale de a cumpăra direct de la compania National Iranian Oil Co., au declarat două surse din rafinării. După reintroducerea sancţiunilor americane, la sfârşitul lui 2018, petrolul iranian a fost vândut în mare parte prin intermediul unor traderi terţi.

„De obicei durează ceva timp pentru a rezolva aspectele de conformitate, administrative şi bancare, dar cred că oamenii vor încerca să facă acest lucru cât mai repede”, a spus un trader din Singapore.

Pe lângă China, marii cumpărători de petrol iranian înainte de reintroducerea sancţiunilor americane erau țări ca India, Coreea de Sud, Japonia, Italia, Grecia, Taiwan şi Turcia.

