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„Hitler Mussolini“ a câștigat alegerile dintr-un sat din Peru cu 34,5 % din voturi. În ce colțuri ale lumii sunt interzise aceste nume

Melania Agiu
„Hitler Mussolini“ a câștigat alegerile dintr-un sat din Peru cu 34,5 % din voturi. În ce colțuri ale lumii sunt interzise aceste nume
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Un bărbat pe nume Hitler Mussolini Simeon Flores a câștigat alegerile dintr-un sat din Peru cu 750 de locuitori. Candidatul partidului de stânga „Ahora Nación” a fost ales primar al localității Queropalca, din provincia Lauricocha, în așa-numitul lanț muntos Cordillera Blanca din Anzi, după ce a obținut 34,5% din voturile locuitorilor.

Mai exact, 229 de localnici l-au votat pe Hitler Mussolini. Acesta a fost urmat îndeaproape de Gaspar Benilde Osorio Zambrano, din partidul Reînnoirea Populară Peru, care a obținut 204 voturi, sau 30,8%. În total, au fost numărate 663 de voturi pentru alegerea primarului districtului Queropalca, scrie publicația El Comercio.

În 2018, un alt Hitler, în acest caz Hitler Guesclin Alba Sánchez, a câștigat alte alegeri într-o altă municipalitate dintr-o altă regiune a Munților Anzi, Yúngar, Peru. Hitler Alba Sánchez de atunci a devenit cunoscut drept „Hitler cel bun“ și a obținut 47,7% din voturile exprimate în oraș, printre cei aproape 2.500 de alegători înregistrați în district. Interesant este că acesta l-a învins pe Lenin Vladimir Rodríguez Valverde în alegeri, o competiție democratică care a catapultat atât candidații, cât și numele orașului Yúngar în atenția internațională.

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În Spania ar fi imposibil ca un Hitler Mussolini să fie ales în cadrul unui scrutin. Aceste nume sunt interzise prin lege.

Conform Legii Registrului Civil din Spania (Articolul 51), funcționarii publici resping automat orice nume care au conotații negative sau jignitoare sau care încalcă demnitatea copilului sau a altor persoane (prenume precum Hitler, Stalin, Osama bin Laden, Caín, Lucifer sau Judas sunt interzise explicit).

Adolf Hitler a fost liderul regimului nazist din Germania și responsabilul pentru Holocaust în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Benito Mussolini a condus regimul fascist din Italia.

Și în Germania înregistrarea prenumelui „Adolf Hitler” (precum și a altor nume asociate terorismului sau regimului nazist/fascist, cum ar fi Osama bin Laden sau Stalin) este ilegală. Codul civil german interzice numele care pot aduce prejudicii, umilințe sau pot provoca agresiuni asupra copilului.

În România, conform Codului Civil (art. 84, alin. 2), ofițerul de stare civilă are obligația de a refuza înregistrarea prenumelor „ridicole, indecente sau a celor care afectează ordinea publică și bunele moravuri”. În baza acestei legi, numele de dictatori sau criminali de război (Hitler, Mussolini, Stalin, Osama bin Laden) sunt respinse automat de către autorități.

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