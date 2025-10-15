INCENDIU puternic la o fabrică de confecții din Bangladesh. Cel puțin 16 oameni au murit

Cel puțin 16 persoane au murit după ce un incendiu de amploare a izbucnit la o fabrică de confecții din Bangladesh, iar oficialii atrag atenția că numărul victimelor ar putea crește.

Șaisprezece cadavre au fost recuperate și vor fi predate familiilor după testarea ADN, întrucât acestea se află într-o stare ce nu mai permite identificarea vizuală a victimelor, au transmis pompierii, citați de BBC.

Rudele persoanelor care lucrau la respectiva fabrică s-au adunat marți în clădirii din zona Mirpur din capitala Dhaka, în căutarea celor dragi care sunt încă dați dispăruți.

Incendiul, care a izbucnit la fabrică în jurul prânzului, a fost stins după trei ore. Un depozit de produse chimice aflat în imediata apropiere a continuat să ardă, au declarat autoritățile.

Incendiile de acest tip sunt relativ frecvente în Bangladesh, o țară dens populată, adesea din cauza standardelor de siguranță laxe și a infrastructurii precare. Sute de oameni au fost uciși în astfel de incendii în ultimii ani, mai notează sursa citată.

Sursă imagini: Profimedia