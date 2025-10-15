Prima pagină » Știri externe » ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară

ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară

15 oct. 2025, 10:30
ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară
O persoană a murit și mai multe au fost rănite după ce o camionetă a explodat marți seara pe o stradă aglomerată din orașul portuar Guayaquil din Ecuador.

Explozia s-a produs în apropierea unui mall aglomerat din oraș, scrie NBC.

Maiorul Jorge Montanero de la departamentul de pompieri din Guayaquil a declarat pentru postul local de televiziune Ecuavisa că persoana ucisă era un taximetrist care se afla în apropiere. El a adăugat că poliția inspectează și toate vehiculele din zona adiacentă.

„Evacuăm toate clădirile ca măsură de precauție”, a spus Montanero.

Întrebat dacă ar fi putut fi o mașină-capcană, el a spus că vor trebui să aștepte ca poliția să investigheze. „Nu știm, dar o mașină normală nu explodează așa”, a spus el.

Autoritățile din Ecuador anchetează incidentul

Șeful poliției din Guayaquil, Francisco Zumárraga, a declarat că poliția a descoperit o „nouă amenințare” și că va exista o detonare controlată. El a spus că îi vor găsi pe cei responsabili.

Un al doilea vehicul care conţinea explozibili a fost găsit în apropiere, dar nu a detonat şi a fost neutralizat imediat, a declarat ministrul de interne John Reimberg, adăugând că poliţia efectua detonări controlate şi colecta probe.

„Dispozitivele au fost fabricate în mod profesionist de grupuri criminale cu scopul de a crea haos”, a declarat Reimberg într-o postare pe X.

Autorităţile au publicat imagini de supraveghere de la camerele de trafic care arată vehiculul luând foc înainte de explozie, cu flăcări mari, vizibile, ieşind din maşină.

Autorităţile au îndemnat locuitorii să se ţină departe de zonă în timp ce ancheta continuă. Guayaquil este unul dintre cele mai violente oraşe din Ecuador. Explozia urmează unui incident similar din luna trecută, când un vehicul a explodat în faţa închisorii regionale a oraşului. În acel caz nu au fost raportate victime.

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: X/Andrés Martínez Álava

