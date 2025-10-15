Prima pagină » Știri externe » Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic

15 oct. 2025, 12:42, Știri externe
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au transmis miercuri că unul dintre cadavrele predate de Hamas nu aparține vreunui ostatic israelian.

Potrivit Newsweek, returnarea tuturor ostaticilor către Israel, inclusiv a cadavrelor celor care au murit în timpul captivității, este o condiție centrală a armistițiului și a primei faze a planului de pace al președintelui SUA, Donald Trump, pentru Gaza.

„În urma finalizării examinărilor la Institutul Național de Medicină Legală, al patrulea cadavru predat Israelului de către Hamas nu corespunde cu niciunul dintre ostatici. Hamas este obligată să depună toate eforturile necesare pentru a returna ostaticii decedați”, au transmis Forțele de Apărare ale Israelului într-un comunicat.

Potrivit unei surse citate de CNN, rămășițele par a fi cele ale unui palestinian din Gaza. O altă sursă a declarat că evaluările inițiale sugerează că Hamas a identificat greșit cadavrul, în loc să-l trimită intenționat pe cel greșit.

„Sperăm că alte cadavre vor fi trimise astăzi”, a spus sursa.

Nu este primul asemenea incident. În timpul unei înțelegeri din februarie 2025, Hamas a predat un cadavru despre care a susținut că este cel al lui Shiri Bibas, o femeie în vârstă de 32 de ani răpită din kibuțul Nir Oz împreună cu cei doi fii ai săi. Testele medico-legale au dezvăluit ulterior că rămășițele aparțineau unei femei palestiniene – nu lui Bibas – o dezvăluire pe care Israelul a condamnat-o ca o încălcare gravă a termenilor acordului.

Hamas a returnat rămășițele lui Shiri Bibas a doua zi.

Tensiuni între Hamas și Israel

Israelul a decis să mențină închis punctul de trecere a frontierei de la Rafah și să reducă ajutorul umanitar către Fâșia Gaza până când gruparea Hamas va returna toate cadavrele ostaticilor uciși.

Decizia vine în urma evaluărilor efectuate de oficialii de securitate care au declarat că Armata israeliană (IDF) nu a identificat niciun efort semnificativ din partea Hamas pentru a localiza cadavrele. Reprezentanții Armatei spun că autoritățile din domeniul securității susțin luarea de măsuri care ar semnala Hamas că Israelul nu este dispus să accepte încălcarea detaliilor acordului de încetare a focului.

Sursa foto: Profimedia

