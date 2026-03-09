Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă

Procuratura cantonului elvețian Valais a anunțat, luni, că ancheta privind incendiul de la barul „Constellation” din Crans-Montana a fost extinsă pentru a include cinci funcționari actuali și foști ai municipalității, relatează Le Monde.

Reamintim că 41 de oameni, majoritatea tineri, și-au pierdut viața și 115 au fost răniți în incendiul care a cuprins barul în noaptea de Anul Nou.

Procuratura din Valais nu a dorit să furnizeze mai multe detalii, dar o sursă apropiată dosarului a confirmat pentru AFP că printre aceste persoane se află și primarul comunei, Nicolas Féraud.

Acesta este acuzat de incendiere prin neglijență, omor din culpă prin neglijență și vătămare corporală gravă prin neglijență, la fel ca toate celelalte persoane vizate de ancheta penală.

Potrivit aceleiași surse, sunt implicați și un fost consilier municipal responsabil cu securitatea între 2021 și 2024, fostul responsabil cu securitatea în domeniul protecției împotriva incendiilor și adjunctul său (2020-2024), precum și un membru al actualei echipe de securitate publică.

Așadar, ancheta vizează acum nouă persoane, printre care proprietarii francezi ai barului și alte două persoane.

Cei cinci responsabili și foști responsabili ai comunei, precum și proprietarul barului Jacques Moretti, vor fi audiați de procuratură între 7 și 15 aprilie, a declarat pentru AFP o altă sursă apropiată dosarului.

