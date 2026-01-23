Prima pagină » Știri externe » Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation

23 ian. 2026, 18:58, Știri externe
Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
19:02

UPDATE. Jacques Moretti a fost eliberat după ce a plătit cauțiunea

O instanță din cantonul Valais a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti vineri, coproprietar și administrator împreună cu soția sa al barului Le Constellation din Crans-Montana. 

După plata cauțiunii de 200.000 de franci elvețieni (aproximativ 215.000 de euro), tribunalul cantonal Valais a anunțat într-un comunicat că a ridicat arestarea preventivă a lui Jacques Moretti și a impus măsuri alternative menite să contracareze riscul de fugă .

Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde a avut loc incendiul devastator din noaptea de Revelion, va fi eliberat din închisoare, potrivit informațiilor BFMTV.

Un tribunal elvețian a dispus, vineri, 23 ianuarie, eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde a avut loc un incendiu în ajunul Anului Nou, a aflat BFMTV de la o sursă apropiată anchetei.

Se așteaptă ca el să părăsească închisoarea Sion (Elveția) în următoarele ore, unde este încarcerat din 9 ianuarie. Cu toate acestea, va fi supus unor „măsuri alternative”. Acestea sunt restricții menite să-l împiedice să fugă din țară.

BFMTV a aflat vinerea trecută, 16 ianuarie, că sistemul judiciar elvețian solicită o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni, adică aproximativ 215.000 de euro, pentru eliberarea sa. Au fost solicitate și alte măsuri, precum purtarea unei brățări electronice.

Jacques Moretti și soția sa, Jessica Moretti, fac amândoi obiectul unei anchete penale pentru „omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă”. Incendiul de la barul Constellation, care a izbucnit la ora 1:26 a.m. în noaptea de 31 ianuarie 2025 spre 1 ianuarie 2026, a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea altor 116.

