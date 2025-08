India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele”

”În ultimele zile, Statele Unite au vizat importurile Indiei de petrol din Rusia. Noi am transmis clar poziția noastră, inclusiv faptul că importurile noastre se bazează pe factori ai piețelor. Este o situație extrem de nefericită că Statele Unite impun Indiei tarife suplimentare pentru acțiuni pe care și alte țări le adoptă în scopul protejării intereselor”, anunță Guvernul Narendra Modi.

”Reiterăm că aceste acțiuni sunt incorecte, nejustificate și nerezonabile. India va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja interesele naționale”, subliniază Guvernul de la New Delhi.

#BREAKING: India reacts to fresh Executive order on Tariffs by Donald Trump.

India calls the Trump Executive Order increasing Tariffs to 50% as “extremely unfortunate”.

“We reiterate that these actions are unfair, unjustified and unreasonable. India will take all actions… pic.twitter.com/pE3kEfj4pW

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 6, 2025