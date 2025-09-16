Industria TRABUCURILOR cubaneze este în pericol / Un ONG acuză că o parte din producție este realizată cu ajutorul deținuților

Deţinuţii din închisorile cubaneze sunt exploatați prin muncă, astfel că cel mai valoros produs de export al țării, trabucurile, sunt confecționate în penitenciare, avertizează un ONG spaniol.

Prisoners Defenders este o organizaţie non-guvernamentală (ONG), cu sediul în Madrid, care luptă pentru apărarea drepturilor omului. În urma celei mai recente analize a organizației, a ieșit la iveală faptul că 7,5% din producţia de trabucuri pentru export a Cubei este realizată de deţinuţi. Aceștia primesc un salariu de 3.000 de pesos cubanezi, echivalentul a 7 dolari, pentru munca prestată.

Prin comparație, un angajat al companiei de stat Tabacuba poate câştiga de opt ori mai mult, arată LibertadDigital.

„Grupul Tabacuba este una dintre cele mai puternice companii din ţară şi este mai profitabil pentru ei să lucreze cu deţinuţi, deoarece aceştia primesc un salariu mizer, timp de 10 ore pe zi, nu au condiţii şi sunt foarte prost hrăniţi”, denunţă ONG-ul.

Conform datelor, se estimează că un total de 60.000 de deținuți sunt supuşi muncii forţate în penitenciarele din Cuba.

Anul trecut, vânzările de trabucuri cubaneze s-au ridicat la 827 de milioane de dolari, un sector crucial pentru economia țării insulare.

Interesant este faptul că rudele deținuților au transmis că munca a fost voluntară. Majoritatea celor încarcerați denunță relele tratamente aplicate de gardienii unităților.

