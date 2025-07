Inflația este în CREȘTERE în SUA, contrazicând evaluările lui Trump /Fed va avea o sarcină grea în fixarea politicii monetare

Inflația s-a accelerat ușor în Statele Unite, atingând nivelul anual de 2,7% în luna iunie, peste obiectivul stabilit de Rezerva Federală (Fed), conform datelor prezentate marți de Biroul pentru Statistici în domeniul Muncii.

Nucleul inflației, care exclude evoluțiile tarifelor la alimente și energie, este la nivelul de 2,9%. Prețurile la energie au evoluat cu 7,5% în ultimul an, iar cele la alimente cu 2,7%.

În același timp, președintele Donald Trump a cerut din nou, marți, reducerea dobânzii de referință, argumentând că rata inflației este foarte redusă în Statele Unite.

Anterior, liderul de la Casa Albă a afirmat că Jerome Powell, președintele Rezervei Federale, este ”stupid”. La rândul său, președintele Fed a justificat politica monetară prin incertitudinea generată de aplicarea tarifelor comerciale.

”Economia SUA este într-o situație destul de bună, inflația a scăzut până aproape de 2,0%, are o medie de 2,3%, iar nucleul inflației este la nivelul de 2,7%, rata șomajului este de 4,2%. Este o economie solidă. Dacă am ignora taxele vamale o secundă, inflația s-ar comporta exact cum ne așteptam și sperăm că așa va fi. Deocamdată, nu am observat efecte ale tarifelor, dar nu le-am fi așteptat până acum, am spus mereu că momentul adecvat, cuantumul și persistența inflației vor fi foarte incerte, dar am îmbunătățit situația. Urmărim evoluțiile, ne așteptăm la cifre mai mari în cursul verii, dar suntem pregătiți de surprize, pot fi cifre mai mari sau mai mici, mai devreme sau mai târziu”, a afirmat Jerome Powell recent.