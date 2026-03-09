Prima pagină » Știri externe » Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”

Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”

09 mart. 2026, 15:54, Știri externe
Un fenomen alarmant este raportat în Dubai, unde tot mai multe animale de companie ajung abandonate pe străzi sau în deșert, în contextul plecărilor masive ale unor rezidenți și influenceri care părăsesc regiunea din cauza tensiunilor legate de războiul din Iran.

ONG-urile și centrele de salvare sunt pline

Organizațiile de protecție a animalelor spun că situația a devenit critică. ONG-urile și centrele de salvare sunt nevoite să gestioneze un număr mult mai mare de câini și pisici abandonate, multe dintre ele lăsate fără apă sau hrană, uneori chiar legate de stâlpi de iluminat.

Potrivit publicației britanice The Telegraph, rețelele sociale au fost inundate de imagini cu animale de companie lăsate pe străzi după plecarea proprietarilor lor din Dubai.

Medicii veterinari confirmă că observă un val neobișnuit de abandonuri. Unii dintre ei spun că au primit inclusiv apeluri de la proprietari care au întrebat dacă își pot eutanasia animalele de companie, deși acestea erau perfect sănătoase.

Câini legați de stâlpi sau abandonați în deșert

Organizația K9 Friends Dubai, care se ocupă de găsirea unor familii pentru câini în Emiratele Arabe Unite, a transmis că este „copleșită” de numărul animalelor găsite pe străzile orașului. Probleme similare sunt raportate și de centrele private de îngrijire a animalelor. 

The Barking Lot, un serviciu de cazare pentru animale din Dubai, spune că adăposturile sunt deja supraaglomerate.

„Adăposturile sunt supraaglomerate acum și facem cu toții ce putem. Încercăm să fim cât de flexibili posibil pentru că înțelegem că acestea sunt vremuri dificile”, a declarat Aditi Gouri, proprietara centrului.

Voluntarii spun că primesc zilnic mesaje de la persoane care anunță că pleacă din țară și că vor abandona animalele dacă nu găsesc rapid pe cineva care să le preia.

Un voluntar, citat de The Telegraph, a explicat dimensiunea problemei:

„Nu există aici un sistem de adăposturi adecvat, la scară mare, care să poată gestiona această situație. Puținele locuri existente sunt mereu pline. În medie, primesc personal în jur de cinci mesaje pe zi de la oameni care spun că pleacă și că își vor lăsa animalul pe stradă dacă nimeni nu îl ia”.

Animale găsite inclusiv în apropierea graniței cu Oman

Cazurile semnalate sunt din ce în ce mai grave. Pe rețelele sociale au circulat fotografii cu câini legați de stâlpi de iluminat și lăsați fără apă sau mâncare.

Mai multe animale au fost descoperite abandonate chiar și în zone deșertice din apropierea graniței cu Oman, după ce proprietarii care încercau să părăsească Emiratele Arabe Unite nu au fost lăsați să le transporte peste frontieră.

ONG-ul War Paws, care intervine pentru salvarea animalelor în zone afectate de conflicte, spune că astfel de situații apar frecvent în perioade de criză.

„Se întâmplă și în Irak și Ucraina… unii oameni pur și simplu nu văd animalele de companie așa cum le vedem noi. Abandonarea animalelor la graniță sau pe străzi… nu există cu adevărat nicio scuză pentru asta. Dubai este o țară prosperă”, a declarat Louise Hastie, CEO al organizației.

Mesaje lăsate lângă animale abandonate

În unele cazuri, proprietarii au lăsat chiar și mesaje lângă animalele abandonate. O femeie din orașul Al Ain a povestit că a găsit pe veranda casei sale o pisică și patru pui, lăsați într-o cușcă, împreună cu un bilet în care fostul proprietar explica faptul că nu a putut să îi ia cu el atunci când a plecat.

Potrivit relatării, organizațiile pentru protecția animalelor avertizează că fenomenul riscă să se agraveze dacă plecările din regiune continuă, iar capacitatea adăposturilor este deja aproape de limită.

