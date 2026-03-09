Prima pagină » Știri politice » Bugetul pe 2026 dă peste cap coaliția de guvernare. PNL vrea adoptarea bugetului, în timp ce PSD va hotărî duminică dacă va susține proiectul

09 mart. 2026, 12:53, Știri politice
Coaliția de guvernare se reunește de la ora 13:00 să finalizeze…sau măcar să încerce să finalizeze bugetul pe 2026. Înaintea ședinței, Biroul Politic al PSD s-a reunit, acolo unde Sorin Grindeanu a convocat CPN pentru duminică, pentru a decide abordarea pe care o vor avea social-democrații pe bugetul de stat. În același timp, la PNL, Bolojan cu Nazare au avut discuții cu parlamentarii liberali. PNL își asumă acest buget și susține adoptarea lui în această săptămână în ședința de guvern.

Cum arată prima schiță a bugetului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat o primă schiță a bugetului pentru 2026, estimat la 2.045 de miliarde de lei.

Documentul arată creșteri de fonduri pentru mai multe domenii considerate strategice. Ministerul Apărării ar urma să primească peste 44 de miliarde de lei, cu aproximativ șase miliarde mai mult decât anul trecut. Bugete mai mari sunt prevăzute și pentru Energie, Economie și Interne.

În schimb, unele ministere ar urma să primească mai puțini bani decât în 2025. Deși rămân printre cele mai mari alocări, bugetele pentru Muncă și Educație ar scădea. Reduceri apar și la Transporturi, Dezvoltare și Sănătate, unde finanțarea ar fi mai mică cu aproximativ 1,5 miliarde de lei.

În aceeași schiță bugetară apare și o majorare semnificativă pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, care ar putea primi 7,5 miliarde de lei, aproape dublu față de anul trecut.

  • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: ~60,1 miliarde lei
  • Ministerul Educației: ~57,4 miliarde lei
  • Ministerul Apărării Naționale: ~44,2 miliarde lei
  • Ministerul Transporturilor: ~42,0 miliarde lei
  • Ministerul Afacerilor Interne: ~34,8 miliarde lei
  • Ministerul Sănătății: ~22,3 miliarde lei
  • Casa Națională de Pensii Publice: ~158,9 miliarde lei
  • Casa Națională de Asigurări de Sănătate: ~82,8 miliarde lei

Proiectul legii bugetului de stat pentru 2026 ar prevedea alocări totale de 3,75 miliarde de lei destinate plății compensațiilor către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, pentru acoperirea costurilor generate de fosta schemă de plafonare a prețurilor finale la consumatori. Aceasta a fost în vigoare până la 1 iulie 2025 pentru energia electrică și până la 1 aprilie 2026 pentru gaze.

Grindeanu: „Eu nu pot să-i spun ce să facă premierului”

Grindeanu a fost întrebat ce se va întâmpla dacă nu se ajunge luni în coaliție la un consens în legătură cu bugetul și dacă acesta va fi trimis oricum la Parlament.

Eu nu pot să-i spun ce să facă premierului. Noi putem să îi spunem cu ce nu suntem de acord, pot să spun că până la ora 13:00, în mod sigur, din ce am discutat și cu colegii mei, cei care s-au uitat pe buget, sunt lucruri pe care încă nu le avem clarificate, în plus față de cele 3 puncte amintite de noi. Și poate va fi nevoie să mai avem o întâlnire în coaliție până se trimite spre Parlament sau până se adoptă în Guvern proiectul de buget”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că PSD va hotărî duminică dacă va susține sau nu proiectul de buget și că este posibil să facă amendamente în Parlament.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, o primă analiză a proiectului arată că există mai multe măsuri care nu au fost incluse, deși fuseseră discutate anterior în Coaliție. Liderul PSD a spus că, dincolo de „pachetul de solidaritate”, nici creșterea salariului minim nu apare în actuala variantă a bugetului.

„Nu e prins nici creșterea salariului minim, care a fost convenit în Coaliție. Sunt lucruri despre care credeam că au fost depășite”, a afirmat Grindeanu.

