Inspectorii AIEA au părăsit Iranul /Teheranul a renunțat la cooperare din cauza bombardamentelor israeliene și americane

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a retras, vineri, inspectorii din Iran, în contextul în care Teheranul a suspendat cooperarea cu Națiunile Unite din cauza bombardamentelor efectuate de Statele Unite și de Israel.

An IAEA team of inspectors today safely departed from Iran to return to the Agency headquarters in Vienna, after staying in Tehran throughout the recent military conflict. pic.twitter.com/65YQcDL7Ik

IAEA Director General @rafaelmgrossi reiterated the crucial importance of the IAEA discussing with Iran modalities for resuming its indispensable monitoring and verification activities in Iran as soon as possible.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 4, 2025