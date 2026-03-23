Instituțiile de presă iraniene îl contrazic pe Trump: NU există „niciun contact direct sau indirect” între Iran și Statele Unite

Mass-media iraniană îl contrazice pe Donald Trump și afirmă că nu există „niciun contact direct sau indirect” între Iran și Statele Unite.

Agenția de presă iraniană Fars precizează că nu există „niciun contact direct sau indirect” între Iran și Statele Unite, contrar celor declarațiilor făcute de Donald Trump puțin mai devreme. Alte mass-media iraniene au afirmat același lucru.

Citatând o sursă anonimă, agenția Fars a afirmat că Trump s-a răzgândit, după ce a aflat că Iranul ar fi răspuns prin atacarea tuturor centralelor electrice din regiune.

Agenția Mehr consideră că anunțul lui Donald Trump a avut ca scop scăderea prețurilor la energie și câștigarea de timp, relatează Reuters.

Donald Trump a declarat luni că a dat ordin să se amâne cu cinci zile orice atac militar asupra centralelor electrice iraniene, cu câteva ore înainte de expirarea termenului limită care amenința cu o escaladare și mai gravă a conflictului, aflat acum în a patra săptămână.

Trump a declarat într-o postare pe platforma sa Truth Social că SUA și Iranul au avut discuții „FOARTE BUNE ȘI PRODUCTIVE” în ultimele două zile cu privire la o „REZOLVARE COMPLETĂ ȘI TOTALĂ A OSTILITĂȚILOR DIN ORIENTUL MIJLOCIU”.

În mesajul său, scris în întregime cu majuscule, el a declarat că a dat instrucțiuni Ministerului Apărării să amâne atacurile până la finalizarea negocierilor.

