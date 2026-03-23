Prima pagină » Știri externe » Întâlnirea mult așteptată dintre Trump și Xi Jinping, amânată până la terminarea războiului din Iran. Când va fi reprogramat summitul

Întâlnirea mult așteptată dintre Trump și Xi Jinping, amânată până la terminarea războiului din Iran. Când va fi reprogramat summitul

Administrația de la Washington a anunțat luni că nu va reprograma summitul dintre președintele american și cel chinez până nu se încheie războiul din Iran, scrie POLITICO.

Potrivit unui diplomat american, familiarizat cu planificarea summitului SUA-China, acesta a confirmat că administrația americană a precizat că „următoarele date pentru summitul Trump – Xi Jinping vor fi propuse doar după încheierea părții active a conflictului iranian”. Cu toate acestea, Casa Albă a negat că programul summitului ar fi legat de războiul din Iran. Pe de altă parte, ambasada Chinei a declarat că „nu are nicio informație de furnizat” cu privire la posibila întârziere a programării summitului.

Mult așteptata întâlnire dintre Donald Trump și Xi Jinping, care a fost planificată pentru sfârșitul lunii martie, a fost amânată „cu aproximativ o lună” pentru că Statele Unite au „un război în desfășurare”. Joi, președintele american a spus că întâlnirea dintre cei doi șefi de stat va avea loc „în aproximativ o lună și jumătate”.

Într-o declarație adresată reporterilor miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a sugerat că întâlnirea ar putea avea loc abia după luna mai.

„Președintele are niște lucruri de rezolvat aici, acasă, în luna mai, și sunt sigur că și președintele Xi este un om foarte ocupat, așa că vom stabili datele cât mai curând posibil”, a spus Leavitt.

În timp ce războiul împotriva Iranului a intrat în a patra săptămână, administrația americană se pregătește pentru un conflict de lungă durată. Statele Unite au făcut planuri detaliate pentru desfășurarea de trupe terestre pe teritoriul iranian, a scris vineri CBS News. Administrația ia, de asemenea, măsuri pentru a trimite mii de soldați în regiune.

