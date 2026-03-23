După un ultimatum de 48 de ore, Trump se răzgândește și amână loviturile asupra infrastructurii energetice a Iranului pentru 5 zile

Donald Trump a anunțat o pauză de 5 zile a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran, o decizie care vine în urma unor discuții diplomatice pe care Trump le-a descris „productive și constructive”, a scris președintele american pe pagina sa de Truth Social.

Donald Trump a anunțat că amână atacurile aeriene asupra centralelor electrice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, iar deciziile viitoare vor depinde de progresul negocierilor în curs. Acest anunț vine după ce, sâmbătă, președintele american a lansat un ultimatum de 48 de ore prin care a promis să „șteargă de pe fața pământului” centralele iraniene dacă liderii de la Teheran nu deschid Strâmtoarea Ormuz pentru navigație.

La amenințările lui Trump de sâmbătă, Iranul a avertizat că va riposta la orice atac asupra infrastructurii sale prin lovirea facilităților energetice și de desalinizare a apei ale țărilor din regiune. Cu toate că această pauză este destinată discuțiilor diplomatice, mii de pușcași marini ai SUA sunt în drum spre Orientul Mijlociu, iar piețele rămân volatile din cauza blocării tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

„Îmi place să raportez că Statele Unite ale Americii și Iran au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive cu privire la o rezoluție completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu. Pe baza tonului acestor conversații profunde, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am instruit departamentul de război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, în funcție de succesul întâlnirilor și discuțiilor în curs”, a scris Trump pe Truth Social.

