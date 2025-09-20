Un castel istoric, părăsit de mai bine de trei secole și învăluit în mister, a fost scos la vânzare. Prețul cerut pentru această proprietate este uluitor de mic – puțin peste 110.000 de euro, cam cât o garsonieră nouă într-un ansamblu rezidențial din București.

Locația se află în Scoția și, scrie „The Mirror”, ar fi „bântuită” de povești cu fantome.

Pentru doar 100.000 de lire sterline (aproximativ 114.000 de euro), cine este interesat poate deveni proprietarul unui castel renumit.

Panorama spectaculoasă face toți banii

Castelul Dunskey, aflat pe o stâncă de pe litoralul scoțian, datează din secolul al XVI-lea și a fost ridicat de familia Adair. Proprietatea a fost abandonată în jurul anului 1700, dar ruinele sale încă mai păstrează elemente arhitecturale remarcabile: ziduri de peste un metru și jumătate grosime, un turn de 30 de metri și pivnițe boltite care au rezistat trecerii timpului.

Castelul se întinde pe un teren de 8 acri, ce poate fi străbătut la pas printr-o potecă de coastă. În zilele senine, de pe zidurile castelului se poate admira chiar și coasta Irlandei de Nord, aflată la mai bine de 30 de kilometri distanță, notează jurnaliștii.

Dar, dincolo de valoarea sa imobiliară, domeniul Dunskey este înconjurat de povești cu fantome și creaturi mitice, iar această încărcătură mistică îl face special.

Tradiția locală amintește de un menestrel care ar fi fost închis într-un tunel secret de sub castel. Legenda spune că, în nopțile cu furtună, sunetul cimpoiului său răzbate printre valuri.

O altă poveste vorbește despre o creatură numită „Brownie”, o apariție asemănătoare unui om păros, despre care se crede că bântuie ruinele castelului. De altfel, numeroși vizitatori au povestit pe rețelele sociale că au auzit „sunete inexplicabile” în apropierea proprietății.

Chiar dacă acum este în ruină, castelul Dunskey are toate atuurile pentru a deveni un punct de atracție turistică și o investiție profitabilă: vine cu o istorie bogată, oferă priveliști impresionante și are câteva povești misterioase care pur și simplu fascinează vizitatorii. Situat pe traseul de coastă dintre Portpatrick și Morroch, într-o zonă izolată, Dunskey îmbină farmecul romantic al ruinelor cu aura de mister care îi menține vie legenda, remarcă publicația britanică The Mirror.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

