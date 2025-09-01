România îl NOTIFICĂ pe Ion Ceban cu privire la interdicția de acces în Spațiul Schengen / MAE: Italia i-a acordat o viză limitată

România l-a notificat pe Primarul General al Municipiului Chișinău, Ion Ceban, cu privire la interdicția pe care o are de a intra în Spațiul Schengen, informează Ministerul Afacerilor Externe.

MAE precizează că prezența lui Ceban în Italia este pe baza unei „vize limitate”, doar până pe 3 septembrie.

„Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”, se arată în informarea MAE.

Ion Ceban, este la Roma. În ciuda interdicției de a călători în spațiul Schengen, Ceban a ajuns în capitala Italiei, unde va sta câteva zile.

Potrivit surselor Gândul, acesta a negociat direct cu partea italiană accesul pe teritoriul țării.

Pe 9 iunie, Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a primit interdicție de a mai intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

