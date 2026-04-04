Interdicție fără precedent în „capitala” Europei. Copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele de socializare

După ce Franța și Spania au impus restricții minorilor sub 16 ani pe platformele de socializare, o altă țară europeană ridică și mai mult miza și anunță o măsură radicală: copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele de socializare. Autoritățile invocă riscuri grave pentru sănătatea minorilor și pregătesc sancțiuni dure pentru platforme.

Regiunea Flandra, din nordul Belgiei, face un pas decisiv împotriva rețelelor de socializare, vizând protecția copiilor. Autoritățile locale vor obliga platformele digitale să interzică accesul minorilor sub 13 ani, considerând că acestea pot avea efecte nocive asupra sănătății lor, scrie Belganewsagency.com.

Anunțul a fost făcut de ministra pentru mass-media, Cieltje Van Achter, care a transmis un mesaj ferm către marile companii din tehnologie:

„Flandra nu mai stă cu braţele încrucişate. Am stabilit în mod clar o limită legală de vârstă la 13 ani şi am indicat faptul că giganţii tehnologici trebuie să respecte normele noastre”, a declarat aceasta.

Deși limita de vârstă există deja la nivel teoretic, ea este frecvent ocolită. Din acest motiv, guvernul flamand pregătește un decret care să impună reguli stricte și mecanisme reale de control.

Platformele de socializare creează dependență

Autoritățile din Flandra atrag atenția asupra unor probleme grave asociate cu anumite platforme populare. Potrivit ministrei, designul TikTok creează dependență în rândul utilizatorilor tineri, o evaluare susținută anterior și de Comisia Europeană.

În același timp, pe Snapchat ar circula frecvent conținut problematic: imagini sexuale, videoclipuri violente și chiar vânzări ilegale de țigări electronice.

Pentru a pune în aplicare măsura, autoritățile flamande vor întocmi o listă oficială a platformelor considerate dăunătoare. Acestea vor fi obligate să introducă sisteme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor.

Companiile care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni financiare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

„Reţelele de socializare trebuie să fie mai sigure pentru toţi. Marile companii tehnologice au fost prea mult timp indiferente. Noi nu vom mai tolera aceasta. Dacă respectă regulile pieţei noastre, ne protejează copiii, altfel vor rămâne în afara jocului”, a concluzionat Cieltje Van Achter.

Decizia Flandrei ar putea deveni un precedent important la nivel european, într-un context în care tot mai multe state caută soluții pentru a limita impactul negativ al rețelelor sociale asupra copiilor.

