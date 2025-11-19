Internetul a explodat: Cristiano Ronaldo își face selfie cu Elon Musk și alți oficiali de la dineul de la Casa Albă

Cristiano Ronaldo apare alături de miliardarul american Elon Musk și alte personalități importante, într-un selfie de la cina fastuoasă de la Casa Albă, găzduită de Donald Trump.

Se pare că starul fotbalului a fost însoțit de logodnica sa, Georgina Rodriguez, la evenimentul strălucitor din Washington DC. Frumoasa brunetă apare și ea în fotografia care a făcut înconjurul internetului deja. Cei doi au fost așezați față în față la masa lui Trump.

Cel care postat selfiul a fost investitorul din domeniul tehnologiei, David Sacks, însă Ronaldo este cel care a imortalizat momentul. Alături de ei mai apar președintele FIFA, Gianni Infantino, și secretarul american al comerțului, Howard Lutnick.

Ronaldo, care joacă, în prezent, pentru Al-Nassr în Liga Profesională Saudită, a purtat un smoking negru la evenimentul de la Casa Albă, iar Trump i-a adus chiar și un omagiu legendei fotbalului.

„Această încăpere este plină de cei mai mari lideri din lume – din afaceri, din sport…”, a spus Trump. „Fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo… Barron a avut ocazia să-l cunoască și cred că își respectă tatăl puțin mai mult acum – pur și simplu datorită faptului că v-am prezentat.”

Aceasta a fost prima apariție publică a lui Ronaldo pe teritoriul american de când a fost acuzat de viol de către un profesor american în 2017.

Marți a marcat, de asemenea, prima dată când Prințul Moștenitor Saudit s-a aflat în Statele Unite de când serviciile secrete americane au susținut că a aprobat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul.