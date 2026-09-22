Iranul este gata să redeschidă strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile, dacă SUA vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene, a declarat un înalt oficial iranian pentru agenția de știri Reuters.

De asemenea, oficialul a mai precizat că delegația iraniană care va participa la Adunarea Generală a ONU din New York are autoritate deplină pentru a relua dialogul diplomatic cu oficialii americani.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele iranian, Masoud Pezeshkian, urmează să participe amândoi la Adunarea Generală a ONU de la New York, aceasta fiind prima ocazie în care se vor afla la același eveniment de când Trump a lansat „Operațiunea Epic Fury” împotriva Iranului, în luna februarie.

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Totuși nu sunt programate întâlniri directe între cei doi președinți. Nu există informații despre vreo întâlnire față în față între Iran și Statele Unite din luna iulie, când un acord provizoriu pentru încetarea războiului a eșuat la doar câteva săptămâni după ce a fost semnat de Trump și Pezeshkian.

„Statele Unite trebuie să anunțe că doresc să rezolve problema pe cale diplomatică, să oficializeze acest lucru și apoi să convină asupra unui calendar privind modul în care va evolua procesul”, a declarat oficialul iranian. „Adunarea Generală a ONU reprezintă o ocazie de aur pentru Statele Unite de a reveni la diplomație”, a afirmat oficialul. El a precizat că Iranul a transmis cea mai recentă propunere a sa către Washington prin intermediul mediatorilor, pe 16 septembrie.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat în cadrul emisiunii „Today” de la NBC că SUA sunt deschise la discuții cu iranienii în cadrul Adunării Generale, „mai ales dacă există perspective ca acestea să conducă la ceva pozitiv și, în cele din urmă, la atingerea obiectivului care stă la baza întregii chestiuni”.

Trump urmează să se întâlnească marți cu liderii celor șase state arabe din Golf: Bahrain, Kuweit, Qatar, Oman, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Țările din Golf doresc să restabilească traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, dar se tem să nu-i acorde prea multă putere rivalului lor de lungă durată, Iranul.

Toate aceste țări, cu excepția Omanului, găzduiesc baze militare americane de mari dimensiuni, care au fost ținta unor atacuri iraniene repetate pe tot parcursul războiului, ceea ce a pus la încercare parteneriatele de securitate pe care le au de zeci de ani cu Washingtonul.

Cea mai mare dintre ele, Arabia Saudită, a fost implicată și mai profund în război în această lună, pe măsură ce luptătorii houthi, aliniați cu Iranul, au avansat în Yemen, învingând forțele guvernului susținut de Arabia Saudită și amenințând exporturile de petrol saudite prin Marea Roșie.