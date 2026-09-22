Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a atacat public pe primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, cu puțin timp înainte de participarea sa la Adunarea Generală a ONU. Netanyahu l-a acuzat pe Mamdani că susține Hamas și că încurajează acțiuni împotriva evreilor din New York.

„Să vă fie rușine, domnule Mamdani. Să vă fie rușine că susțineți Hamasul, acei monștri teroriști care ne-au măcelărit poporul. Să vă fie rușine că instigați la revolte împotriva evreilor din New York. Vin la ONU. Voi spune adevărul despre soldații noștri eroi și voi spune adevărul despre dumneavoastră”, a transmis liderul israelian printr-un mesaj publicat pe X.

Mamdani își menține criticile la adresa lui Netanyahu

Reacția premierului israelian vine după declarațiile făcute de Zohran Mamdani în timpul campaniei electorale pentru funcția de primar al New Yorkului. Mamdani a spus atunci că, dacă Netanyahu va ajunge în oraș, va dispune arestarea acestuia, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională (CPI).

Primarul New Yorkului a refuzat ulterior să își retragă declarațiile și și-a menținut criticile la adresa premierului israelian, pe care l-a numit „criminal de război” și „arhitectul unui genocid teribil” împotriva palestinienilor, potrivit CNN.

Disputa privind mandatul Curții Penale Internaționale

Disputa dintre cei doi a început în timpul campaniei electorale pentru Primăria New Yorkului și a continuat după alegeri. În iulie, Mamdani a spus că Netanyahu nu ar trebui să vină în oraș și că mandatul de arestare emis de CPI ar trebui pus în aplicare de autoritățile americane.

La acel moment, Netanyahu l-a acuzat pe Mamdani că „alimentează ura și antisemitismul”.

Curtea Penală Internațională a emis în noiembrie 2024 mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu și al fostului ministru israelian al Apărării, Yoav Gallant, pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în legătură cu războiul din Gaza. Israelul respinge acuzațiile.