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Petrișor Peiu reacționează după ce Grindeanu a vorbit despre un guvern PSD-AUR până în 2028. Ce condiții pune partidul lui George Simion

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Petrișor Peiu a venit cu o reacție după declarațiile făcute recent de Sorin Grindeanu cu privire la posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR până în 2028. Peiu a subliniat că, momentan, nu există discuții între cele două formațiuni pentru formarea unui nou Executiv, însă a menționat că „orice este posibil”.

Ce spune Petrișor Peiu despre eventualitatea formării unui guvern PSD-AUR

Liderul senatorilor AUR a precizat că partidul ar avea trei condiții pentru o eventuală înțelegere cu social-democrații.

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Prima condiție presupune ca partidul lui George Simion să facă parte din Guvern. A doua presupune ca viitorul Executiv să preia cele mai importante elemente ale programului formațiunii pentru ieșirea din criză și să existe, de asemenea, o garanție puternică pentru aplicarea acestuia.

„Este probabil o nouă formulare a domnului Grindeanu, care până acum, cel puțin public, a spus că nu există o astfel de posibilitate. Eu vreau doar să spun că o procedură corectă, onestă, democratică este ca astfel de majorități să se stabilească înainte de a merge la Cotroceni și a-i comunica domnului președinte existența unei majorități în jurul unui nume de premier. Deocamdată, PSD nu a făcut niciun gest față de noi să ne ceară să participăm la o discuție”, a declarat Peiu, într-o intervenție la Digi24.

Peiu a subliniat că, în acest moment, nu există discuții între PSD și AUR pentru formarea unui guvern, totuși, liderul senatorilor AUR spune că o asemenea discuție ar trebui purtată înainte ca președintele social-democraților să fie desemnat candidat pentru funcția de premier.

„Discuțiile pe care le avem se referă la problemele punctuale din Parlament. (…) Nu este o formulă instituțională de negociere. (…) Pe noi nu ne-au contactat pe astfel de discuții”, a explicat senatorul AUR.În ceea ce privește posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR până în 2028, Peiu a afirmat că „orice este posibil dacă sunt respectate regulile democratice. Dacă domnul Grindeanu dorește să exploreze această posibilitate, este necesar să înțeleagă că trebuie să o facă înainte de desemnarea domniei sale ca și candidat de premier. (…) În momentul în care te așezi la masa de discuții ai epuizat deja liniile roșii. Alea le spui înainte. Dacă ești la masă înseamnă că tot ceea ce nu s-a spus înainte se discută.”

Care sunt condițiile puse de AUR

În final, Petrișor Peiu a prezentat condițiile partidului în eventualitatea unor negocieri pentru formarea unei majorități.

„Nu renunțăm la următoarele 3 linii roșii: nu votăm un guvern din care nu suntem parte, nu votăm un guvern care nu preia chestiunile esențiale din programul de ieșire din criză – adică nu vom vota un guvern care are exact programul de guvernare Bolojan – și vrem o garanție suficient de mare că se va respecta punctul 2. Dacă putem găsi ceva echivalent cu funcția de prim-ministru pentru a garanta aplicarea unui astfel de program de ieșire din criză putem să discutăm, dar primele două puncte nu sunt negociabile”, a precizat Peiu.

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