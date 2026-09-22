Creșterea influenței Turciei în Siria a alarmat Israelul. Guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu coinsideră prezența militară turcă pe teritoriul sirian o „amenințare strategică directă” la adresa Israelului, potrivit unei analize publicată de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor

De la cădererea regimului ba’athist și fuga dictatorului Bashar al-Assad în Rusia, tensiunile dintre Israel și Turcia s-au intensificat. Pentru Siria a început o nouă epocă după ce Ahmed al-Sharaa, liderul rebel al grupării Frontul Al-Nustra, aflat cândva pe lista teroriștilor căutați de către SUA, a devenit președinte. Noul președinte sirian are legături de lungă durată cu Turcia condusă de președintele Recep Tayyip Erdogan, care a avut o atitudine ostilă față de Assad.

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Maior rezervist israelian: Noua axă Ankara-Damasc, o amenințare la adresa Israelului

De când Ahmed al-Sharaa a ajuns la conducerea Siriei, Ankara a furnizat Damascului asistență militară, sprijin diplomatic și economic. Tucia și-a extins în același timp amprenta asupra securității din interiorul Siriei.

Liron Rose, maior în rezerva Forțelor de Apărare Israeliene și gazda emisiunii HaYanshuf, un podcast israelian axat pe securitatea națională și strategia regională, a spus:

„Tot ce putem spera de la Turcia este ca situația să nu se deterioreze și mai mult. Atâta timp cât suntem puternici și dominanți în această regiune, Turcia va fi ostilă”.

El a declarat pentru The Medialine că „trenul a plecat demult din gară” și că Israelul nu poate face prea multe astăzi pentru a schimba fundamental relația.

Atacul israelian de la Abu al-Duhur ar fi putut duce la un război catastrofal

Tensiunile au luat amploare luna trecută, după ce Israelul a atacat baza aeriană Abu al-Duhur din nordul Siriei. Israelul a declarat că atacul a avut ca scop împiedicarea desfășurării trupelor turcești, în timp ce Turcia a respins relatarea Israelului și a acuzat că intenționează să declanșeze un nou război în pragul alegerilor parlamentare.

Momentul a stârnit temeri pe plan global că s-ar putea ajunge la o confruntare militară. Cele două puteri dețin aeronave americane de luptă de generația a patra și a cincea. Turcia are peste 200 de avioane F-16. A comandat și șase aeronave F-35 de la americani încă din 2017, dar după scandalul achiziționării sistemelor rusești de apărare S-300, Washingtonul a considerat că Turcia nu îndeplinește criterii pentru a avea în posesia sa cele mai avansate aeronave de luptă.

Israel are un număr necunoscut de aeronave F-35 și F-16 pe care le-a folosit în războaiele din Fâșia Gaza, sudul Libanului și în Iran. Pe de altă parte, Turcia are 481.000 de militari și peste 300.000 de rezerviști, în timp ce IDF are numai 169.000 de militari activi și peste 400.000 de rezerviști.

Alertă de securitate: Cum ar putea fi afectată economia globală în cazul unui război turco-israelian?

Ciocnirea celor două puteri în Siria ar putea fi catastrofală, pe lângă faptul că ar cauza o nouă criză umanitară în Siria, un nou val de refugiați în Europa și daune ireparabile aduse economiei globale dacă ar perturba comerțul maritim din strâmtorile Bosfor și Dardanele. Țări ca România care depind energetic de Turcia ar putea fi grav afectate economic. În plus, turismul din Turcia s-ar putea prăbuși alarmant.

Ziya Meral, directorul Raven Research and Advisory, o companie de consultanță globală în domeniul riscurilor din Londra, a declarat pentru The New York Times luna trecută că, dacă tensiunile vor continua să se intensifice, confruntarea militară ar putea deveni inevitabilă. Rose a declarat pentru The Medialine:

„Israelul trebuie să nu întrerupă toate canalele de comunicare cu Turcia. Comunicarea continuă în culise, inclusiv coordonarea pe anumite probleme, chiar dacă nu este discutată public”.

Se mențin cu greu și relațiile economice în ciuda retoricii din ce în ce mai ostile. De exemplu, petrolul continuă să circule din Azerbaidjan în Israel printr-o conductă care traversează Turciei. În plus, companiile aeriene israeliene continuă să opereze zboruri prin spațiul aerian turcesc.

Deși Turcia a luat măsuri oficiale pentru a bloca comerțul bilateral cu Israelul, Rose a spus că mărfurile continuă să circule prin intermediul unor terțe părți și al altor acorduri.

„Turcia își dă seama că economia turcă are nevoie de acest lucru. Așadar, pe hârtie nu fac comerț cu Israelul. Practic, există câteva miliarde de dolari în schimburi comerciale.”, a spus Rose, care adăugat că nu crede că Turcia va invada Israelul.

Expert israelian: Turcia este pregătită să ducă un război la standarde NATO

De la masacrul Hamas din 7 octombrie și de războiul ulterior al Israelului din Gaza, retorica președintelui turc Recep Tayyip Erdogan a devenit din ce în ce mai ostilă. Erdogan a descris sionismul drept o „ideologie genocidară”. Guvernul israelian, la rândul său, l-a atacat pe președintele turc, acuzându-l de antisemitism.

Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, un expert israelian în Turcia, care a vorbit pentru postul de radio israelian 103FM în august, a tras un semnal de alarmă:

„Metoda Turciei de a duce un război nu este cel al unei țări arabe șubrede, ci mai degrabă metoda de război al NATO. Vorbim despre standarde foarte ridicate și trebuie să ne gândim serios la asta.”

Sursa Foto: Profimedia/Shutterstock