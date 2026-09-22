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Raportul SRI indică un declin demografic catastrofal în România până în 2100, temperat doar de muncitorii asiatici și refugiații ucraineni

Raportul SRI indică un declin demografic catastrofal în România până în 2100, temperat doar de muncitorii asiatici și refugiații ucraineni
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Într-o analiză publicată de revista Intelligence, Serviciul Român de Informații a dat un semnal de alarmă privind declinul demografic al României și procesul accelerat al îmbătrânirii populației.

După ce INS a arătat că numărul deceselor din luna iulie 2026 a depășit cu 5.280 pe cel al nașterilor, SRI atrage atenția că numărul migranților asiatici depășește numărul românilor care aleg să emigreze din țară.  De asemenea, este în creștere și numărul refugiaților din zonele de conflict. Situația este cu mult mai gravă având în vedere că numărul copiilor născuți a scăzut cu 4,2% într-un singur an.

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Datele statistice care dau fiori autorităților

„România se confruntă cu un declin demografic structural, marcat de scăderea constantă a populației rezidente și un proces accelerat de îmbătrînire”, a semnalat Serviciul Român de Informații în analiză.

„Potrivit celor mai recente date statistice disponibile, la 1 ianuarie 2025 populația cu reședința pe teritoriul național a scăzut cu peste 24.000 față de anul anterior, ajungând la 19,043 milioane. S-a menținut trendul descendent istoric al natalității, în 2025 înregistrându-se 7,5 născuți-vii la 1.000 de locuitori și o rată totală de fertilitate de 1,37 nașteri pentru fiecare femeie.

INS a raportat, de asemenea, că în luna iulie 2026 au fost înregistrate 12.756 de căsătorii la oficiile de stare civilă și 2.058 de divorțuri prin decizii judecătorești definitive, acordul soțiilor sau prin procedură notarială.

Suntem în topul Europei la îmbătrânirea populației

SRI transmite că România riscă să ajungă în categoria țărilor europene cu populație îmbătrânită. Potrivit Eurostat, Italia (49,1 ani), Bulgaria (47,3 ani). Portugalia (47,3 ani) și Grecia (47,2 ani) sunt țările cu cele mai îmbătrânite populații.

„Fenomenul îmbătrînirii populației s-a accentuat, ponderea populației vârstnice (65+ ani) crescând de la 17% (2015) la 20,3% (2025).”

Salvarea de moment: Muncitorii asiatici și refugiații ucraineni acoperă golurile de pe piața muncii

SRI susține că deși populația a scăzut, soldul migrației internaționale a fost pozitiv pentru al treilea an consecutiv, numărul imigranților depășindu-l pe cel al emigranților cu 71.300 de persoane. Muncitorii asiatici sunt o soluție de moment pentru a acoperi deficitul personalului de pe piața muncii.

„La această evoluție a contribuit prezența refugiaților din Ucraina, precum și cea a lucrătorilor extracomunitari, proveniți preponderent din țări asiatice”, potrivit SRI.

De la invazia rusă a Ucrainei din 2022, a crescut și numărul refugiaților ucraineni. Fenomenul ar putea lua amploare din cauza extinderii conflictelor regionale din Orientul Mijlociu. În ianuarie 2026, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană de gestionare a azilului și migrației. Obiectivul principal este prevenirea migrației ilegale, dar și aisgurarea protecției civililor vulnerabili care se refugiază din calea războiului și a persecuțiilor.

Scenariu apocaliptic pentru anul 2100: Câți locuitori va mai avea România

Potrivit celei mai recente proiecții asupra populației realizată de Eurostat (în iunie 2023, pe baza datelor demografice din anul 2021), populația României va ajunge la 14,6 milioane de locuitori până în anul 2100. Se va înregistra o scădere de 4,4 milioane, fiind o perspectivă îngrijorătoare.

Și scenariile demografice elaborate de Institutul Național de Statistică, pentru orizontul anului 2080, arată că populația României va fi în scădere.

„Toate cele trei scenarii analizate – pesimist, moderat sau optimist – anticipează o scădere a populației cuprinsă între 25% și 10%.”

Locul doi în lume la emigrare: Peste 4,5 milioane de români au părăsit țara în 35 de ani

Specialiștii de la Academia Română Române anticipează un declin accelerat al populației, generat de sportul natural negativ și emigrația masivă a populației active. România a ajuns să se claseze pe locul 2 ca țara cu cea mai mare rată de emigrare din lume.

„În ultimii 35 de ani, peste 4,5 milioane de cetățeni români au emigrat permanent sau temporar, intensitatea fenomenului situînd România pe locul doi în lume” , se mai arată în material.

„Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 – 2030” consideră declinul demografic nu doar o problemă socială, ci o vulnerabilitate sistemică care afectează toate instrumentele de putere ale statului. Din perspectiva documentului strategic, „accentuarea declinului demografic și lipsa unei perspective de redresare a echilibrului demografic amplifică tendința de îmbătrânire a populației și perturbă piața muncii”. Scăderea populației active periclitează sustenabilitatea economică, iar creștea ponderii populației vârstnice solicită semnificativ sistemele de sănătate și asigurări sociale. Diminuarea gradului de deteriorare a situației demografice constituie o direcție de acțiune subsecventă dimensiunii sociale și demografice a securității naționale.”, a mai transmis SRI.

Sursa Foto: Envato

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