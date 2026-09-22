Statele Unite nu i-au eliberat viză lui Alexander Alimov, adjunct al ministrului de Externe al Rusiei, pentru a participa la Adunarea Generală a ONU.

Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat agenției TASS de către Kirill Logvinov, directorul departamentului pentru organizații internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. Alimov coordonează în cadrul ministerului activitățile legate de ONU.

Alimov urma să participe la numeroase întâlniri bilaterale și evenimente multilaterale. Kirill Logvinov a calificat refuzul acordării vizei drept o încălcare a obligațiilor SUA în calitate de țară gazdă a sediului ONU.

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Alimov face parte din delegația rusă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Delegația este condusă de ministrul afacerilor externe, Serghei Lavrov. Dezbaterile generale ale sesiunii au loc în perioada 22–26 septembrie și pe 28 septembrie.

În luna mai, SUA nu i-au acordat lui Alimov viza pentru a participa la ședința Consiliului de Securitate al ONU. La acea vreme, această informație a fost comunicată de reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis, la rândul său, că prin această decizie, Statele Unite își încalcă obligațiile pe care le au în calitate de țară gazdă a sediului ONU

La New York, ministrul Serghei Lavrov va avea o întâlnire bilaterală cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Întâlnirea este programată pentru mâine, 23 septembrie 2026, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU de la New York. Informația a fost confirmată oficial de Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova prin intermediul agenției TASS.