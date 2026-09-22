Războiul dintre președintele american Donald Trump și marile rețele de televiziune din statele Unite pare să se amplifice. Chiar și Fox News, considerat un grup media profund conservator și favorabil lui Donald Trump, participă la boicotul TV general împotriva Administrației sale.

După ce discursurile lui Donald Trump, de luni de la New York, au fost difuzate de canalele de televiziune americane fără sunet, din cauza boicotului jurnaliștilor, un nou incident face înconjurul internetului.

Se pare că vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost întrerupt de un prezentator de la Fox News atunci când nu a reușit să „aducă noutăți” în timpul unui miting electoral din Carolina de Nord.

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Vance, în vârstă de 42 de ani, a participat la evenimentul organizat la Centrul de Convenții Koury pentru a-l susține pe candidatul la Senatul SUA, Michael Whatley, care se află în competiție cu democratul și fostul guvernator al Carolinei de Nord, Roy Cooper.

„Partidul Democrat propune candidați pentru Congres care au cerut…” a spus vicepreședintele, înainte de a fi întrerupt de un prezentatoarea de la Fox News. „Bine, ați ascultat discursul vicepreședintelui Vance adresat alegătorilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Carolina de Nord, un stat decisiv. El se află la Greensboro în această după-amiază. Vă vom readuce imediat la acest miting dacă ne va spune ceva nou”, a spus ea, în timp ce camera s-a îndepărtat de discursul lui Vance.

Incidentul scoate în evidență conflictul dintre Administrația Trump și mass-media americană.

Pe 18 septembrie, președintele Donnald Trump le-a interzis jurnaliștilor de la CNN, MSNBC și Politico să mai participe la evenimentele de la Casa Albă, acuzând publicațiile menționate de răspândire a „știrilor false”.

Ulterior, publicațiile menționate au dat în judecată Casa Albă. Avocații jurnaliștilor contestă excluderea de la Casa Albă și susțin că măsura le încalcă drepturile prevăzute de Primul Amendament.

Revolta a luat amploare, după ce, luni, marile rețele de televiziune din America – ABC News, CBS News, CNN, Fox News și NBC News – au refuzat să ofere acoperire televizată evenimentelor la care participă Donald Trump.