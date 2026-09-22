Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite va reuni 130 de șefi de stat pentru a revitaliza cooperarea globală, a impulsiona în mod decisiv realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a stimula „acțiunea colectivă în favoarea păcii, demnității și egalității pe o planetă sănătoasă.”

Două platforme cheie vor pune în prim-plan acțiunile și soluțiile din cadrul inițiativei „SDG Media Zone” realizată de Departamentul ONU pentru Comunicare Globală. Vor fi desfășurate interviuri dinamice și dezbateri în panel despre soluții pentru ODD în perioada 21–25 septembrie — și „Goals Lounge”, organizat de Secretarul General Adjunct al ONU și găzduit de Biroul ONU pentru Parteneriate în perioada 14–25 septembrie.

Evenimentele sunt transmise în direct pe UN WebTV. Între 22 – 28 septembrie, la Sala Adunării GeneraleDezbaterea Generală, În cadrul Dezbaterii Generale, se va desfășura reuniunea anuală a șefilor de stat și de guvern de la începutul sesiunii Adunării Generale. Liderii mondiali își vor susține discursurile cu obiectivele și prioritățile în contextul unor provocări globale complexe și interconectate.

Khalilur Rahman, din Bangladesh, va prezida cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, sub tema: „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: O Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”.

Discursul președintelui SUA, Donald Trump, în cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU este programat pentru astăzi, marți, 22 septembrie 2026, în jurul orei 09:45 – 10:00 dimineața (ora locală din New York) / 16:45 – 17:00 (ora României).

Știre în curs de actualizare