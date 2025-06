Iranul a lansat zeci de RACHETE spre Israel /Numeroase persoane au fost rănite

Iranul a lansat, vineri după-amiază, zeci de rachete balistice spre Israel, fiind semnalate daune materiale și victime în orașul Haifa, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenție.

Conform armatei israeliene, aproximativ 25 de rachete balistice au fost lansate din Iran spre Israel. Cel puțin o rachetă a lovit un imobil rezidențial din orașul Haifa.

Serviciul de urgențe medicale Magen David Adom a anunțat că cel puțin trei persoane sunt în stare gravă, iar altele au răni moderate. Șaptesprezece persoane au fost rănite în noul atac iranian, în zone din centrul și sudul Israelului. Bilanțul atacurilor iraniene cu rachete balistice produse în ultima săptămână este de cel puțin 25 de morți și peste 700 de răniți în Israel.

WATCH: The moment of impact when an Iranian ballistic missile slammed into Haifa moments ago. At least two victims are seriously injured. pic.twitter.com/cMYmqs1Dzm

