Iranul a oprit exporturile de gaze naturale către Turcia în urma atacului israelian de pe 18 martie asupra zăcământului de gaze South Pars, arată un raport al Bloomberg citat de Mediafax.

Anul trecut, Turcia a obținut aproximativ 14% din necesarul său de gaz de la Iran, conform datelor de la Asociația Distribuitorilor de Gaze Naturale din Turcia. În ciuda sistării importului de gaz iranian, Ankara continuă să obțină gaze din Rusia și Azerbaidjan, principalii săi furnizori, și are stocuri disponibile pentru utilizare, au declarat sursele.

Israelul a atacat South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, marțea trecută, iar Teheranul a răspuns cu atacuri asupra activelor energetice ale statelor din golful Persic, inclusiv asupra complexului Ras Laffan din Qatar, care produce aproximativ o cincime din gazul natural lichefiat la nivel mondial.

