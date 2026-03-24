Prima pagină » Știri externe » Negocieri discrete între SUA și Danemarca. Washingtonul vrea să obțină acces la încă trei zone militare în Groenlanda

Statele Unite poartă negocieri discrete cu Danemarca pentru a obține acces la încă trei zone de apărare din Groenlanda, pe lângă Baza Spațială Pituffik, fosta bază aeriană Thule din Groenlanda de Nord. Acest demers a fost făcut public pe 19 martie de generalul Gregory Guillot, comandantul Comandamentului Nordic al Statelor Unite, în timpul unei audieri în Senat. Mai mult, generalul Guillot a spus că Danemarca și Groenlanda sunt foarte cooperante, iar prin aceste demersuri, toate dorințele Washingtonului ar fi îndeplinite.

Prin urmare, cea mai mare criză de politică externă a Danemarcei din ultimele decenii s-ar putea rezolva în cele din urmă în mod pașnic. Cu toate acestea, nu este clar dacă și cum ar putea Statele Unite, Danemarca și Groenlanda să ajungă la un acord cu privire la alte probleme controversate, cum ar fi cele legate de minerit și accesul Chinei în Groenlanda. Potrivit generalului Guillot, există „trei domenii de apărare despre care am dori să negociem cu Danemarca și Groenlanda”.

Tot ceea ce Statele Unite ar putea avea nevoie în domeniul apărării este deja acoperit de acordul de apărare danezo-american din 1951, așa cum susține Danemarca în disputele politice și diplomatice de luni de zile. Cu alte cuvinte, Statele Unite nu trebuie să obțină controlul total asupra Groenlandei pentru a-și atinge obiectivele militare.

Cele trei puncte strategice la care Statele Unite ar dori să mai obțină accesul sunt Narsarsuaq, din sudul Groenlandei, unde există un port de apă adâncă, Kangerlussuaq, unde este posibilă aterizarea avioanelor de transport, și un port de apă adâncă lângă Pituffik.

Generalul Gregory Guillot a explicat în timpul audierii că SUA „lucrează cu Danemarca la extinderea zonelor de apărare permise în temeiul acordului din 1951”. În timpul Războiului Rece, Statele Unite aveau acces la 17 baze în Groenlanda, dar au ales să reducă accesul la una singură după finalizarea acestuia. În prezent, ceea ce face SUA este să redobândească accesul la mai multe dintre acestea.

