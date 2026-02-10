Macron avertizează ca UE să se aștepte la taxe vamale din partea lui Trump: “SUA ne vor ataca în lunile următoare pe tema reglementărilor digitale”

Președintele francez Emmanuel Macron nu mai speră la ameliorarea relațiilor dintre UE și SUA. Liderul francez a mai spus că Trump urmărește dezmembrarea UE și se așteaptă la un nou atac la adresa reglementării financiare.

Macron se declară sceptic că dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și UE pe tema Groenlandei va fi o schimbare de durată, scrie Reuters.

„Când există un act clar de agresiune, cred că ceea ce ar trebui să facem nu este să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Cred că am încercat această strategie luni de zile. Nu funcționează”, a declarat Macron pentru mai multe publicații, inclusiv pentru Financial Times.

„Statele Unite ne vor ataca, în lunile următoare, asta e sigur, pe tema reglementării digitale”, a adăugat Macron.

Președintele francez a avertizat că omologul său american ar putea lansa tarife împotriva UE dacă va fi va aplicat Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) pentru reglementarea companiilor americane din domeniul tehnologiei. Platforma de socializare X a fost amendată cu 120 de milioane de euro de către UE în decembrie 2025. Ca reacție, administrația Trump a denunțat instituțiile europene pentru cenzură și încălcarea drepturilor la libera exprimare a cetățenilor americani.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin