Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează rapid în ciuda armistițiului fragil care a dus la oprirea focului în Orientul Mijlociu. Un comandant al Gardienilor Revoluției avertizează că marina americană va fi atacată dacă intervine împotriva navelor iraniene, pe fondul extinderii operațiunilor militare americane.

Un comandant local al marinei Gardienii Revoluției din Strâmtoarea Ormuz a lansat un avertisment direct la adresa „US Navy” (Marina SUA n.red), în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune, potrivit Skynews.com.

„US Navy va primi o ‘lovitură dură’ dacă va încerca să atace nave iraniene”, a transmis oficialul iranian, potrivit televiziunii de stat de la Teheran.

Declarația vine după ce Marina SUA a anunțat intensificarea controalelor asupra transportului maritim asociat Iranului. Marina americană vizează interceptarea navelor suspectate că transportă resurse sau echipamente care ar putea sprijini Teheranul, inclusiv arme, petrol sau componente electronice.

Potrivit informațiilor apărute în Wall Street Journal, SUA își extind aceste operațiuni la nivel global, vizând inclusiv navele care au tranzitat recent Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a declarat că forțele americane „vor urmări în mod activ orice navă care arborează pavilionul iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului”, în cadrul unei conferințe susținute la Pentagon.

Strâmtoarea Ormuz, punct fierbinte al conflictului din Orient

Strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare „epicentrul” tensiunilor, după ce Iranul a închis temporar această rută vitală, la scurt timp după anunțul privind redeschiderea traficului maritim, făcut de Abbas Araghchi și Donald Trump.

Decizia a fost ulterior revizuită de comandamentul militar iranian, care a invocat continuarea blocadei americane asupra porturilor Iranului.

În paralel, SUA au publicat o listă extinsă de bunuri considerate contrabandă și au avertizat că vor opri, percheziționa și confisca astfel de mărfuri „indiferent de locul în care se află”.

Escaladarea acestor măsuri vine într-un moment critic, cu doar câteva zile înainte de expirarea armistițiului dintre părți. Intensificarea operațiunilor maritime reprezintă o nouă formă de presiune exercitată de Washington asupra Teheranului.

În acest context tensionat, riscul unui incident militar direct în regiune crește semnificativ, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte de pe harta geopolitică globală.

Recomandarea autorului

