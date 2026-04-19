Iranul amenință SUA: Marina americană din Golf riscă o „lovitură dură” în Strâmtoarea Ormuz dacă va încerca să atace nave iraniene

Mihai Tănase
Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează rapid în ciuda armistițiului fragil care a dus la oprirea focului în Orientul Mijlociu. Un comandant al Gardienilor Revoluției avertizează că marina americană va fi atacată dacă intervine împotriva navelor iraniene, pe fondul extinderii operațiunilor militare americane.

Un comandant local al marinei Gardienii Revoluției din Strâmtoarea Ormuz a lansat un avertisment direct la adresa „US Navy” (Marina SUA n.red), în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune, potrivit Skynews.com.

„US Navy va primi o ‘lovitură dură’ dacă va încerca să atace nave iraniene”, a transmis oficialul iranian, potrivit televiziunii de stat de la Teheran.

Declarația vine după ce Marina SUA a anunțat intensificarea controalelor asupra transportului maritim asociat Iranului. Marina americană vizează interceptarea navelor suspectate că transportă resurse sau echipamente care ar putea sprijini Teheranul, inclusiv arme, petrol sau componente electronice.

Potrivit informațiilor apărute în Wall Street Journal, SUA își extind aceste operațiuni la nivel global, vizând inclusiv navele care au tranzitat recent Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a declarat că forțele americane „vor urmări în mod activ orice navă care arborează pavilionul iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului”, în cadrul unei conferințe susținute la Pentagon.

Strâmtoarea Ormuz, punct fierbinte al conflictului din Orient

Strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare „epicentrul” tensiunilor, după ce Iranul a închis temporar această rută vitală, la scurt timp după anunțul privind redeschiderea traficului maritim, făcut de Abbas Araghchi și Donald Trump.

Decizia a fost ulterior revizuită de comandamentul militar iranian, care a invocat continuarea blocadei americane asupra porturilor Iranului.

În paralel, SUA au publicat o listă extinsă de bunuri considerate contrabandă și au avertizat că vor opri, percheziționa și confisca astfel de mărfuri „indiferent de locul în care se află”.

Escaladarea acestor măsuri vine într-un moment critic, cu doar câteva zile înainte de expirarea armistițiului dintre părți. Intensificarea operațiunilor maritime reprezintă o nouă formă de presiune exercitată de Washington asupra Teheranului.

În acest context tensionat, riscul unui incident militar direct în regiune crește semnificativ, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte de pe harta geopolitică globală.

Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran

Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă” dacă negocierile eșuează

FLASH NEWS Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
10:51
Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
CONTROVERSĂ Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice spre Marea Japoniei. Alertă în Asia înaintea summitului SUA-China
10:10
Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice spre Marea Japoniei. Alertă în Asia înaintea summitului SUA-China
ANALIZA de 10 Când îl doare pe Viktor Orbán, suferă și Vladimir Putin. Rusia a pierdut Ungaria, „fortăreața” Kremlinului în UE. „Lovitură ideologică, pagube strategice și consecințe financiare”
10:00
Când îl doare pe Viktor Orbán, suferă și Vladimir Putin. Rusia a pierdut Ungaria, „fortăreața” Kremlinului în UE. „Lovitură ideologică, pagube strategice și consecințe financiare”
ACCIDENT Tragedie la Nürburgring. Pilotul de curse Juha Miettinen a murit și alte șase persoane au fost rănite după un accident în lanț în calificări
09:05
Tragedie la Nürburgring. Pilotul de curse Juha Miettinen a murit și alte șase persoane au fost rănite după un accident în lanț în calificări
Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”
08:19
Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”
TEHNOLOGIE Restaurantele viitorului: inteligența artificială îți „citește” fața și limba și decide ce mănânci
08:00
Restaurantele viitorului: inteligența artificială îți „citește” fața și limba și decide ce mănânci
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
O ultimă „suflare” de la cometa interstelară 3I/ATLAS pe măsură ce iese din Sistemul Solar
ULTIMA ORĂ Stadionul Dinamo devine Arena Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu a semnat ordinul. Când intră în vigoare
11:16
Stadionul Dinamo devine Arena Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu a semnat ordinul. Când intră în vigoare
PODCAST ALTCEVA Cât ne influențează cifra destinului și ce relevanță are ziua de naștere. Numerologul Eduard Agachi: Avem toată această bogăție la îndemână
11:00
Cât ne influențează cifra destinului și ce relevanță are ziua de naștere. Numerologul Eduard Agachi: Avem toată această bogăție la îndemână
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
11:00
Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
TURISM S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
10:51
S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
REACȚIE BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor
10:46
BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”
10:30
Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”

