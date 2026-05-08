Prima pagină » Turism » Turismul românesc, pe nisip mișcător. Diminuarea voucherelor de vacanţă și introducerea plafonului de 800 de lei au afectat „apetitul” pentru concedii

Turismul românesc, pe nisip mișcător. Diminuarea voucherelor de vacanţă și introducerea plafonului de 800 de lei au afectat „apetitul” pentru concedii

Turismul românesc, pe nisip mișcător. Diminuarea voucherelor de vacanţă și introducerea plafonului de 800 de lei au afectat „apetitul” pentru concedii
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Turismul românesc se află pe nisip mișcător, după ce au fost diminuate voucherele de vacanță și a fost introdus plafonul de 800 de lei. Sistemul de tichete de vacanță a fost actualizat de la 1 ianuarie 2026, iar tichetele sunt oferite lucrătorilor de la stat care au salarii nete de până la 6.000 de lei. Altfel, reducerea voucherelor și introducerea plafonului de 800 de lei au afectat „apetitul” pentru concedii.

Turismul din România este afectat de reducerea valorii voucherelor de vacanță. ANAT spune că decontările au scăzut la jumătate în primul trimestru din 2026, iar agențiile observă mai puține rezervări făcute din timp pentru vacanțe în țară. Industria turismului avertizează că bugetele mai mici pentru concedii reduc interesul românilor pentru turismul intern.

Turismul românesc, pe nisip mișcător. Diminuarea voucherelor de vacanţă și introducerea plafonului de 800 de lei au afectat „apetitul” pentru concedii

Turismul românesc, pe nisip mișcător

Ce transmite ANAT

ANAT anunță că în primul trimestru din 2026 decontările pentru voucherele de vacanță au scăzut la jumătate. Deși numărul voucherelor emise a rămas aproape la nivelul din 2025, plafonarea la 800 de lei a redus bugetele pentru concedii și interesul pentru vacanțele interne. Primele efecte sunt scăderea rezervărilor făcute în avans, iar impactul vânzărilor last-minute va putea fi evaluat după sezonul de vacanță.

„În primul trimestru al anului 2026, volumul decontărilor s-a redus la jumătate, aşa cum era anticipat. În acelaşi timp, numărul voucherelor de vacanţă emise s-a menţinut la un nivel apropiat de cel înregistrat în 2025, însă modificarea valorii acestora începe deja să producă efecte vizibile. Odată cu introducerea plafonului de 800 de lei pentru angajaţi, eliminarea voucherelor cu valori mai ridicate din piaţă conduce, în mod natural, la diminuarea bugetelor alocate vacanţelor.

În consecinţă, nu doar că numărul beneficiarilor este mai mic, ci şi sumele disponibile pentru călătorii s-au redus, ceea ce afectează apetitul pentru vacanţele în România. Primele efecte se observă deja prin scăderea rezervărilor realizate în avans, iar un posibil reviriment generat de vânzările last-minute va putea fi analizat doar după încheierea sezonului concediilor, cel mai probabil în iulie sau august 2026”, a declarat vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican, citat într-un comunicat al Asociaţiei.

„Interesul turiştilor pentru România rămâne ridicat”

Potrivit Agerpres, turismul românesc continuă să evolueze lent, pe fondul lipsei unei strategii naționale coerente. ANAT spune că întârzierea și reducerea valorii voucherelor de vacanță au afectat cererea internă în primul trimestru din 2026, iar promovarea turismului are încă probleme de coerență. Totuși, interesul pentru România rămâne ridicat, iar litoralul și Delta Dunării arată semne de revenire datorită factorilor externi și schimbării comportamentului turiștilor.

„Întârzierea distribuirii voucherelor de vacanţă, corelată cu diminuarea valorii acestora, a afectat semnificativ cererea internă în primul trimestru din 2026.

La acestea se adaugă o promovare care are încă nevoie de mai multă coerenţă şi consistenţă, pentru a pune mai bine în valoare potenţialul turismului intern. Cu toate acestea, interesul turiştilor pentru România rămâne ridicat, iar în anumite segmente precum litoralul şi Delta Dunării, se observă semne de revenire, susţinute mai ales de factori externi şi de schimbările de comportament ale consumatorilor”, se menţionează în comunicat.

Vouchere pentru mediul privat

De asemenea, vă reamintim că agențiile de turism cer vouchere de vacanță și pentru mediul privat. Acest sistem ar putea să se extindă și în cazul lucrătorilor din acest mediu, reprezentanții ANAT susținând că tichetele au avut un rol esențial în dezvoltarea turismului intern și în creșterea gradului de fiscalizare din sector. Mai multe informații se găsesc AICI.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

GALERIE FOTO Vești proaste pentru iubitorii muntelui. Cabana Gențiana, din Retezat, s-a făcut scrum. Imagini dezolante. De la ce a pornit incendiul
12:15
Vești proaste pentru iubitorii muntelui. Cabana Gențiana, din Retezat, s-a făcut scrum. Imagini dezolante. De la ce a pornit incendiul
TURISM O companie aeriană anunță că își închide baza operațională de pe aeroportul din Salonic. Care este motivul
17:58
O companie aeriană anunță că își închide baza operațională de pe aeroportul din Salonic. Care este motivul
TURISM Agențiile de turism cer vouchere de vacanță și pentru mediul privat
16:33, 07 May 2026
Agențiile de turism cer vouchere de vacanță și pentru mediul privat
TURISM Nouă dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare din lume. Rute istorice și moderne care traversează peisaje uimitoare
09:50, 06 May 2026
Nouă dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare din lume. Rute istorice și moderne care traversează peisaje uimitoare
DESTINAȚII Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona
20:52, 05 May 2026
Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona
TURISM Țepele cu cazări pe litoral revin în actualitate. Apartamente de închiriat în Costinești, promovate cu imagini din Grecia
09:37, 04 May 2026
Țepele cu cazări pe litoral revin în actualitate. Apartamente de închiriat în Costinești, promovate cu imagini din Grecia
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
18:00
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”

Cele mai noi

Trimite acest link pe